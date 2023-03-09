Индийцы опасаются, что они заменят верующих

Не только художники и учителя теряют сон из-за достижений в области автоматизации и искусственного интеллекта. Роботы используются в самых священных ритуалах индуизма, и не все верующие этому рады.

реклама

В 2017 году технологическая фирма в Индии представила роботизированную руку для выполнения «арати», ритуала, в котором преданный предлагает божеству масляную лампу, чтобы символизировать устранение тьмы. Этот конкретный робот был представлен на фестивале Ганпати, ежегодном собрании миллионов людей, на котором икону Ганеши, бога с головой слона, выносят в процессии и погружают в реку Мула-Мутха в Пуне в центральной Индии.

С тех пор эта роботизированная рука арати вдохновила на создание нескольких прототипов, некоторые из которых продолжают регулярно выполнять ритуал по всей Индии и сегодня, наряду с множеством других религиозных роботов в Восточной и Южной Азии. Роботизированные ритуалы даже сейчас включают аниматронного храмового слона в Керале на южном побережье Индии.

Тем не менее такое религиозное использование роботов привело к растущим спорам об использовании ИИ и роботизированных технологий в религиозном поклонении. Некоторые преданные и священники считают, что это представляет собой новый горизонт человеческих инноваций, которые приведут к улучшению общества, в то время как другие опасаются, что использование роботов для замены практикующих является плохим предзнаменованием на будущее.

Антропологи, специализирующиеся на религии, меньше сосредотачиваются на богословии робототехники и больше на том, что люди на самом деле говорят и делают, когда дело касается их духовных практик. Их текущая работа над религиозными роботами в первую очередь сосредоточена на понятии «божественных объектов-личностей», в то время как неодушевленные вещи рассматриваются как имеющие живую, сознательную сущность.

Ритуальная автоматизация не нова

Ритуальная автоматизация или, по крайней мере, идея роботизированной духовной практики не нова в религиях Южной Азии. Исторически это включало в себя что угодно, от специальных горшков, из которых постоянно капает вода для ритуалов омовения, которые индусы регулярно совершают для своих икон божеств, называемых Абхишека, до буддийских молитвенных колес с приводом от ветра, которые часто можно увидеть в студиях йоги и магазинах.

В то время как современная версия автоматизированного ритуала может выглядеть как загрузка приложения для телефона, которое поет мантры вообще без необходимости в каком-либо молитвенном объекте, таком как мала или четки, эти новые версии роботов, выполняющих ритуалы, вызвали сложные разговоры.

Танешвар Сармах, знаток санскрита и литературный критик, утверждает, что первый индуистский робот появился в рассказах о царе Ману, первом царе человечества в индуизме. Мать Ману, Саранью, дочь великого архитектора, построила одушевленную статую, чтобы в совершенстве выполнять все ее домашние дела и ритуальные обязанности.

Фольклорист Адриенн Майор также отмечает, что религиозные истории о механизированных иконах из индуистских эпосов, таких как механические боевые колесницы индуистского бога-инженера Вишвакармана, сегодня часто рассматриваются как прародители религиозных роботов.

Кроме того, эти истории иногда интерпретируются современными националистами как свидетельство того, что древняя Индия изобрела все, от космических кораблей до ракет.

Современные традиции?

Однако недавнее использование ИИ и робототехники в религиозной практике вызывает у индуистов и буддистов опасения по поводу того, к какому будущему может привести автоматизация. В некоторых случаях индусы спорят о том, обещает ли автоматизированная религия приход человечества в светлое, новое, технологическое будущее или же это просто свидетельство грядущего апокалипсиса.

В других случаях есть опасения, что распространение роботов может привести к тому, что большее число людей откажется от религиозной практики, поскольку храмы начинают больше полагаться на автоматизацию, чем на практикующих, которые заботятся о своих божествах. Некоторые из этих опасений связаны с тем фактом, что во многих религиях, как в Южной Азии, так и во всем мире, за последние несколько десятилетий значительно сократилось число молодых людей, желающих посвятить свою жизнь духовному образованию и практике. Кроме того, поскольку многие семьи живут в диаспоре, разбросанной по всему миру, священники или «пандиты» часто служат все меньшим и меньшим общинам.

Но если ответом на проблему меньшего количества специалистов по ритуалам является увеличение количества роботов, люди по-прежнему задаются вопросом, принесет ли им пользу автоматизация ритуалов. Они также подвергают сомнению одновременное использование роботизированных божеств для воплощения и персонификации божественного, поскольку эти изображения запрограммированы людьми и, следовательно, отражают религиозные взгляды их инженеров.

Поступать правильно по религии

Ученые часто отмечают, что все эти опасения, как правило, отражают одну всеобъемлющую тему — лежащую в основе тревогу, что роботы каким-то образом лучше поклоняются богам, чем люди. Они также могут вызывать внутренние конфликты по поводу смысла жизни и своего места во вселенной.

Индусов и буддистов рост автоматизации ритуалов особенно беспокоит, потому что их традиции делают упор на то, что религиоведы называют ортопраксией, где большее значение придается правильному этическому и литургическому поведению, чем конкретным убеждениям в религиозных доктринах. Другими словами, совершенствование того, что вы делаете с точки зрения вашей религиозной практики, рассматривается как более необходимое для духовного продвижения, чем то, во что вы лично верите.

Это также означает, что автоматические ритуалы появляются в спектре, который прогрессирует от ошибочности человеческих ритуалов до совершенства ритуалов роботов. Короче говоря, робот может исповедовать вашу религию лучше, чем вы, потому что роботы, в отличие от людей, духовно нетленны.

Это не только делает роботов привлекательной заменой сокращающемуся священству, но также объясняет их все более широкое использование в повседневных контекстах: люди используют их, потому что никто не беспокоится о том, что робот сделает что-то неправильно, и они часто лучше, чем ничего, когда возможности для ритуального исполнения ограничены.

В конце концов, обращение к роботу для религиозной реставрации в современном индуизме или буддизме может показаться футуристическим, но оно во многом относится к настоящему моменту. Это говорит нам о том, что индуизм, буддизм и другие религии в Южной Азии все чаще представляются пост- или трансчеловеческими: они используют технологическую изобретательность, чтобы преодолеть человеческие слабости, потому что роботы не устают, не забывают, что они должны сказать, и не засыпают.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

В частности, это означает, что роботизированная автоматизация используется для совершенствования ритуальных практик в Восточной и Южной Азии, особенно в Индии и Японии, сверх того, что было бы возможно для приверженца-человека, связывая невероятно последовательное и безупречное выполнение ритуала.