Открытие позволит создавать реконфигурируемые транзисторы

Через месяц после объявления о создании сегнетоэлектрического полупроводникв наноразмерной толщины, необходимого для современных вычислительных компонентов, команда из Мичиганского университета продемонстрировала реконфигурируемый транзистор, использующий этот материал.

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«Реализация этого нового типа транзистора открывает возможность для интеграции многофункциональных устройств, таких как реконфигурируемые транзисторы, фильтры и резонаторы, на одной платформе — и все это при работе на очень высокой частоте и высокой мощности», — сказал Зетиан Ми, профессор электротехники и вычислительной техники, руководивший исследованием. «Это меняет правила игры во многих приложениях», — добавил он.

На самом базовом уровне транзистор — это своего рода переключатель, пропускающий электрический ток или препятствующий его прохождению. Один из них, продемонстрированный в Мичигане, известен как ферроэлектрический транзистор с высокой подвижностью электронов (FeHEMT) — разновидность HEMT, которая может увеличить сигнал, известный как усиление, а также обеспечивает высокую скорость переключения и низкий уровень шума. Это делает их хорошо подходящими в качестве усилителей для отправки сигналов на вышки сотовой связи и маршрутизаторы Wi-Fi на высоких скоростях.

Сегнетоэлектрические полупроводники отличаются от других тем, что они могут поддерживать электрическую поляризацию, как электрическую версию магнетизма. Но в отличие от магнита на холодильник, они могут переключаться между положительным и отрицательным концами. В контексте транзистора эта возможность добавляет гибкости — транзистор может изменить свое поведение.

«Мы можем сделать наш ферроэлектрический HEMT реконфигурируемым», — сказал Дин Ван, исследователь в области электротехники и вычислительной техники и первый автор исследования. «Это означает, что он может функционировать как несколько устройств, например, один усилитель работает как несколько усилителей, которыми мы можем динамически управлять. Это позволяет нам уменьшить площадь схемы и снизить стоимость, а также потребление энергии».

Областями, представляющими особый интерес для этого устройства, являются реконфигурируемая радиочастотная и микроволновая связь, а также устройства памяти в электронных и вычислительных системах следующего поколения.

«Добавив ферроэлектричество в HEMT, мы можем сделать переключение более резким. Это может обеспечить гораздо более низкое энергопотребление в дополнение к высокому коэффициенту усиления, что сделает устройства гораздо более эффективными», — сказал Пинг Ван, научный сотрудник в области электротехники и вычислительной техники, а также соавтор исследования.

Сегнетоэлектрический полупроводник изготовлен из нитрида алюминия с добавлением скандия, металла, который иногда используется для укрепления алюминия в спортивных велосипедах и истребителях. Это первый сегнетоэлектрический полупроводник на основе нитрида, что позволяет интегрировать его с полупроводником нового поколения — нитридом галлия. Предлагая скорость, в 100 раз превышающую скорость кремния, а также высокую эффективность и низкую стоимость, полупроводники на основе нитрида галлия являются претендентами на то, чтобы заменить кремний в качестве предпочтительного материала для электронных устройств. «Это ключевой шаг к интеграции нитридных сегнетоэлектриков с основной электроникой», — сказал Ми.

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Новый транзистор был выращен с использованием молекулярно-лучевой эпитаксии, того же подхода, который использовался для изготовления полупроводниковых кристаллов, которые управляют лазерами в проигрывателях компакт-дисков и DVD.