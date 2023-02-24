Arrow Lake, Granite Rapids, и Sierra Forest должны появиться в 2024 году

Пэт Гелсингер, исполнительный директор Intel, на этой неделе прокомментировал слухи о том, что процессорный гигант откладывает выпуск продуктов, изготовленных с использованием собственных технологий производства Intel 3 и TSMC N3 (оба относятся к классу 3 нм). Генеральный директор еще раз подчеркнул, что все анонсированные до сих пор 3-нм проекты должны быть выпущены в 2024 году.

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«3-нанометровые программы идут полным ходом, как с TSMC, так и с нашими внутренними программами Intel 3 Granite Rapids и Sierra Forest, в частности», — сказал Гелсингер на телефонной конференции Intel Capital Allocation Update. «Я несколько поражен некоторыми из этих слухов. Вы могли заметить, что несколько месяцев назад были похожие обсуждения Intel 4, а также некоторые другие наши программы TSMC, которые в то время также были заведомо ложными».

На данный момент Intel сообщила о трех продуктах, которые будут производиться с использованием производственных технологий класса 3 нм.

Внутри компания намерена производить процессоры Granite Rapids (на основе высокопроизводительных ядер) и Sierra Forest (на основе энергоэффективных ядер) для центров обработки данных на своем узле Intel 3 (ранее известном как 5-нм). Этот производственный процесс, по сути, является усовершенствованной версией Intel 4, но с улучшенной производительностью на ватт, более высокими токами привода, уменьшенным сопротивлением и более плотными высокопроизводительными библиотеками. Все эти функции особенно полезны для процессоров класса центров обработки данных, хотя снижение сквозного сопротивления должно быть полезным и для мобильных процессоров. Между тем, на данный момент Intel сообщила только о двух продуктах, которые будут производиться на собственном 3-нм узле.

С внешними 3нм проектами дело обстоит немного сложнее. Официально Intel намерена использовать TSMC N3 для графического чиплета своих клиентских процессоров под кодовыми названиями Meteor Lake и Arrow Lake, которые должны выйти в 2023 и 2024 годах, согласно слайду, который Intel неоднократно демонстрировала. В августе 2022 года исследовательская фирма заявила, что Intel решила отложить производство графического чиплета Meteor Lake на узлах TSMC N3. В то время Intel не комментировала конкретно какие-либо 3-нм проекты, но заявила, что Meteor Lake должен быть выпущен в 2023 году.

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Теперь компания заявляет, что ее продукт Arrow Lake, состоящий из вычислительного чиплета, произведенного на узле Intel 20A (класс 2 нм), и графического чиплета, созданного на TSMC N3E, будет готов к 2024 году. Принимая во внимание, что к тому времени, когда процессоры Arrow Lake появятся на рынке, TSMC будет обладать довольно обширным опытом в области своих 3-нм техпроцессов, маловероятно, что Intel решит отложить Arrow Lake из-за проблем с самим процессором TSMC N3 /N3E.