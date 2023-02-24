Корпорация Intel провела в Пекине мероприятие, на котором продемонстрировала первые экологически чистые ПК массового потребления

Вчера корпорация Intel провела в Пекине мероприятие на тему «объединение усилий с экологическими партнерами для обмена новыми концепциями высокой энергии и низкого уровня выбросов углерода, а также для совместного создания экологичных коммерческих компьютеров». Производитель чипов и его партнеры Tsinghua Tongfang и Acer воспользовались возможностью, чтобы продемонстрировать первые экологически чистые ПК для массового потребления, 90% компонентов которых подлежат вторичной переработке.

реклама

Люди все больше заботятся об окружающей среде, и это хорошо. Производительность — не единственный критерий, на который они обращают внимание при покупке процессоров или видеокарт. Хотя и хочется, чтобы ПК работали быстро, но и было бы здорово, если бы системы были экологически чистыми и энергоэффективными.

Intel поставляет только процессоры, так что другим производителям также придется сыграть свою роль в том, чтобы сделать компьютеры более экологичными. Согласно отчету на китайской платформе Sohu, Intel поделилась некоторыми рекомендациями по достижению амбициозных, энергоемких и низкоуглеродных целей. Например, производитель чипов сослался на модель «от колыбели до колыбели» и рассказал об экологическом контроле для сокращения выбросов углерода от создания до переработки электроники. Кроме того, Intel особо выделила четыре ключевых момента своей концепции энергосбережения с низким уровнем выбросов углерода: определение и проектирование, производство и поставка, использование и техническое обслуживание, а также восстановление и переработка.

В демонстрационной системе используются чипы Intel Alder Lake 12-го поколения. Однако Intel не уточнила, какой процессор Alder Lake находится внутри ПК. Кроме того, охлаждение обеспечивает слабенький штатный кулер Intel. Учитывая размах конференции, это, вероятно, SKU не серии K (65 Вт) или T-серии (35 Вт). Вероятно, выглядело бы не очень хорошо, если бы чип серии K, который может иметь максимальную мощность в турборежиме до 241 Вт, был выбран для питания компактного ПК.

Корпорация Intel специально разработала программное обеспечение Intel Green Computer Software Control Center для этого экологичного ПК, чтобы перевести систему в режим работы с низким уровнем выбросов углерода. Программа автоматически определяет активность пользователя и повышает энергоэффективность системы в зависимости от использования.

Материнская плата содержит меньше компонентов, с 1800 до 1400, что означает сокращение количества материалов на 22%. Кроме того, подсистема подачи питания кажется скромной, но опять же, внешность может быть обманчивой. Во всяком случае, подсистема питания, как сообщается, на 6% эффективнее, чем конструкция на обычной материнской плате.

Материнская плата имеет простую интегрированную конструкцию. Имеется два слота памяти SO-DIMM, один слот M.2 и один слот расширения PCIe x16. Intel не сообщила, какой форм-фактор использует материнская плата. Известно только то, что площадь печатной платы на 36% меньше, чем у стандартной материнской платы ATX. Конструкция материнской платы помогает уменьшить количество кабелей, поскольку разъемов практически нет. Единственными видимыми кабелями являются кабель вентилятора от штатного кулера Intel и кабель питания от блока питания.

В «зеленом» ПК используется небольшой блок питания на основе нитрида галлия (GaN), который на 70 % меньше стандартного блока питания ATX. Источники питания GaN, по-видимому, могут уменьшить объем и углеродный след на 90%. Устройство имеет безвентиляторный дизайн и обеспечивает один выход 12 В. Блок GaN из выставочного зала может похвастаться сертификацией 80 Plus Titanium, что означает эффективность 94% при нагрузке 50% и 90% при нагрузке 10%.

Поскольку все очень компактно, имеет смысл взять корпус меньшего размера. «Зеленый» ПК поставляется в 7-литровом корпусе, поэтому он настолько мал, что вы можете с комфортом брать его с собой куда угодно. Он даже меньше, чем старый Intel Beast Canyon NUC, который находится в 8-литровом корпусе. Для крепления материнской платы необходимо всего четыре винта.

В ходе мероприятия корпорация Intel также призвала производителей использовать в производственном процессе экологически чистые материалы и экологически чистую энергию. Производитель чипов также попросил поставщиков сотрудничать с другими производителями, разделяющими ту же экологическую философию.

рекомендации 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Вакансия: Автор новостей широкого профиля Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

Неизвестно, когда можно ожидать появления на розничном рынке первых экологически чистых ПК, таких, как те, что были представлены на мероприятии. Хотя возможно, что это была скорее техническая демонстрация, чтобы вдохновить других производителей.