Обычно вы не найдете слова «разогнанный» и «ECC» в одном предложении, но это не помешало G.Skill создать такой комплект ОЗУ

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Обычно вы не найдете слова «разогнанный» и «ECC» в одном предложении, но это не помешало G.Skill создать то, что может быть первым разогнанным модулем памяти DDR5 RDIMM (зарегистрированный DIMM) для рабочих станций и серверы. Новая память Zeta R5 появляется как раз вовремя для чипов Xeon W Sapphire Rapids и готова конкурировать с лучшими RAM на рынке.

реклама

Хотя G.Skill также продает стандартную память, память для энтузиастов и игровая память являются сильной стороной бренда. Однако похоже, что G.Skill наконец чувствует себя достаточно уверенно, чтобы выйти на рынок серверной памяти. Знаменитый оверклокер Роман «der8auer» Гартунг представил небольшой предварительный обзор первого комплекта серверной памяти G.Skill в недавно созданной линейке Zeta R5.

Модули памяти Zeta R5 дебютируют с черной печатной платой и простым алюминиевым радиатором. Несмотря на то, что теплораспределитель заполнен причудливыми маркетинговыми характеристиками, на борту нет RGB. В конце концов, это серверная память, поэтому здесь нет места для излишеств. Комплект памяти имеет номер детали F5-6400R3239G16GE8-ZR5K, что означает, что его общая емкость составляет 128 ГБ. Поскольку каждый модуль памяти имеет размер 16 ГБ, комплект памяти состоит из восьми модулей.

Емкость комплекта Zeta R5 не очень примечательна по сегодняшним меркам — благодаря внедрению модулей памяти емкостью 48 ГБ поставщики выпустили предложения объемом до 192 ГБ с комплектом памяти с четырьмя модулями DIMM. Очевидно, что это модули UDIMM (незарегистрированные модули DIMM). Последнее творение G.Skill — это модули RDIMM со стандартным кодом исправления ошибок (ECC), функция, жизненно необходимая в мире серверов, где целостность данных является номером один в списке приоритетов.

G.Skill произвела впечатляющий биннинг комплекта памяти Zeta R5. Он работает с хорошей скоростью передачи данных DDR5-6400 с довольно жесткими таймингами. Производитель установил тайминги памяти 32-39-39-102 с требуемым напряжением DRAM 1,4В. Поскольку это разогнанные модули памяти, они поставляются с поддержкой XMP 3.0 для установки одним щелчком мыши.

рекомендации 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Вакансия: Автор новостей широкого профиля Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte за 44тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

G.Skill еще не выпустила комплекты памяти Zeta R5, поэтому цены и доступность неизвестны. Теперь стоит лишь ожидать, что G.Skill очень скоро официально представит новый продукт.