Компании пытаются получить федеральные субсидии в соответствии с Законом о чипах

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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Производители чипов организуют интенсивные лоббистские операции, чтобы получить федеральные субсидии в соответствии с Законом о чипах США, призванным увеличить производство полупроводников в Соединенных Штатах. В отчете New York Times рассказывается о борьбе Intel и других компаний со штаб-квартирой в США против TSMC, штаб-квартира которой находится на Тайване, и ее клиентов, таких как AMD.

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Intel спросила у правительственных чиновников, сколько денег от американских налогоплательщиков должно быть направлено ее конкурентам, базирующимся за пределами страны, и предположила, что американские технологии и интеллектуальная собственность могут оказаться в другом месте. Кроме того, в отчете говорится, что Intel и другие американские компании, такие как GlobalFoundries и SkyWater Technology, задаются вопросом, смогут ли американские заводы иностранных фирм продолжать производство чипов «в случае кризиса в их родной стране» из-за потенциального конфликта между Китаем и Тайванем.

Но конкуренты предположили, что Intel — рискованная ставка, и что у нее есть способы догнать своих соперников. TSMC обязалась инвестировать 40 миллиардов долларов в фабрику в Аризоне, которая должна быть запущена в 2026 году с узлами 3-нанометрового класса (по слухам, заказчиком является Apple). Компания, которая также считает AMD своим основным клиентом, написала в заявлении, что «преференциальный режим, основанный на местонахождении штаб-квартиры компании, не является эффективным или рациональным использованием гранта».

В мартовской заявке AMD предположила, что конкурирующие компании могут использовать деньги для строительства заводов, но не сразу запускать их с оборудованием, необходимым для производства чипов.

«Любой объект, получающий федеральную помощь, должен быть введен в эксплуатацию после завершения строительства», — пишет AMD. «Объект, который простаивает или находится в резерве на случай увеличения спроса, должен немедленно лишиться любых федеральных средств». Вероятно, это относится к Intel, которая пытается сделать себе имя в качестве литейного сервиса.

Представитель Intel не прокомментировал выпады AMD, но Times сообщает, что они защищали политику «умного капитала» генерального директора Пэта Гелсингера, предполагая, что Intel может создавать оболочки для заводов, а затем запускать их в соответствии с требованиями рынка. Но Intel предположила, что пока эта стратегия применяется на фабриках в Аризоне, Огайо и Нью-Мексико, план состоит в том, чтобы иметь работающие фабрики, а не «просто строить корпуса».

И это все без участия университетов и других научно-исследовательских институтов. The Times сообщает, что администрация президента Джо Байдена планирует опубликовать основные правила подачи заявок на следующей неделе, а гранты, возможно, начнутся этой весной.

Независимо от того, как правительство США решит раздать деньги, у него возникнет проблема с запуском отечественной полупроводниковой промышленности, что будет включать в себя получение достаточного количества рабочих, сырья, исследований и разработок, производственных мощностей по всей стране. Основатель и бывший генеральный директор TSMC Моррис Чанг ранее сказал конгрессмену Нэнси Пелоси, что «пятьдесят миллиардов долларов — это хорошее начало».

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Чтобы узнать больше, в том числе об отношениях TSMC с вооруженными силами США и рядом других организаций, борющихся за гранты, ознакомьтесь с полным отчетом Times.