Утверждается, что это «лучший компьютерный кабель Hi-Fi из когда-либо созданных»

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Кабель SATA 3.0, подобного которому никто никогда раньше не видел, был выставлен на eBay за немалую сумму в 500 долларов. За ваши деньги вы получите «лучший компьютерный кабель Hi-Fi из когда-либо созданных». Ранее уже можно было видеть несколько весьма сомнительных кроссоверов аудиофильского и компьютерного оборудования, поэтому этот кабель Audiophile Rocks Superstar Crystal Formula SATA SSD достоин более пристального внимания. В погоне за максимальной чистотой звука аудиофилы будут платить большие деньги. На рынке есть много продуктов действительно аудиофильского класса.

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Глядя на этот базовый аксессуар для подключения компонентов — без причудливых металлических, деревянных и кварцевых дополнений — это довольно стандартный кабель SATA 3.0 длиной 50 см. Обычно такой будет стоить менее 5 долларов, поэтому модифицированный кабель Superstar Crystal Formula за 500 долларов в 100 раз дороже из-за его рекламируемых аудио преимуществ. Тем не менее, если бы были реальные преимущества в звуке, надбавка к цене могла бы быть приемлемой для некоторых.

Чем бренд Audiophile Rocks дополнил этот кабель SATA? Первое, что вы, вероятно, заметите, это то, что кабель выглядит как гибкий сантехнический шлаг со стальной оплеткой. Теоретически это может быть «экранирование», но очевидная проблема заключается в том, что длина кабеля SATA составляет 50 см, а длина металлической части – примерно 30 см.

Внутри плетеного соединительного кабеля есть некоторые дополнительные элементы, которые описываются как «наша классическая формула Superstar Crystal» и, по-видимому, оптимизированы для компьютерных компонентов. Audiophile Rocks, однако, не останавливает на этом свою оптимизацию Hi-Fi, поскольку на концах плетеной металлической оболочки для кабеля SATA добавлены деревянные заглушки с вкраплениями черных кристаллов кварца «для дополнительной прочности». Непонятно, имеет ли производитель ввиду оптимизацию аудиосигнала или прочность самой конструкции.

И последнее, но не менее важное: листинг предполагает, что этот специальный кабель SATA творит чудеса улучшения звука, просто подключаясь к материнской плате. Его не нужно подключать к SATA SSD/HDD на другом конце для оптимизации вашей системы, однако, если вы это сделаете, вы получите «двойной эффект». Думаю, будет не очень приятно, если гибкая стальная трубка будет болтаться внутри корпуса ПК.

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Без результатов тестирования пока не стоит что-то действительно заявлять о характеристиках Hi-Fi этого кабеля. Однако производитель упустил некоторые очевидные доработки, поскольку в конструкции отсутствуют какие-либо упоминания об использовании драгоценных металлов или бескислородных проводников.