Из особенностей: 42 дюйма и встроенная подсветка Philips Ambiglow

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Компания Philips выпустила монитор Evnia 42M2N8900, который становится флагманом топовой серии игровых мониторов 8000. Ключевыми особенностями этого привлекательного 42-дюймового монитора являются OLED-дисплей 4K с глубокими сочными цветами и высокой производительностью для требовательных геймеров, а также встроенная подсветка Philips Ambiglow.

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Новый монитор Philips Evnia 42M2N8900 обладает очень привлекательными характеристиками. OLED-экраны имеют отличную репутацию, особенно за качество изображения, контрастность и время отклика, и, судя по характеристикам, эта модель не разочаровывает. Philips заявляет, что панель с антибликовым покрытием обеспечивает 10-битный цвет с цветовой гаммой DCI-P3: 98,5% (sRGB 131,3%), а также контрастность 1 500 000:1 и время отклика GtG 0,1 мс.

Поскольку это игровой монитор, нужно смотреть на характеристики с точки зрения игровой производительности. Как упоминалось выше, время отклика составляет 0,1 мс, которое особо нужно в динамичных играх Максимальная частота обновления 138 Гц не является поразительной для 2023 года, но с панелью 4K вам понадобится очень мощный графический процессор, чтобы обрабатывать изображения в современных AAA-проектах с частотой 120 Гц или выше. Киберспортсмены все еще придерживаются своих 24-27-дюймовых дисплеев с разрешением 1080p, и только недавно появились признаки того, что 1440p может стать популярным.

Наконец, для игр Evnia 42M2N8900 имеет функцию Adaptive Sync, предотвращающую разрывы экрана. Она может регулировать синхронизацию между 48 и 138 Гц. Philips также сообщает, что этот монитор поддерживает функцию улучшения игрового изображения SmartImage, которая, скорее всего, является настройками гистограммы изображения, настроенными для работы с различными жанрами игр. Трехсторонняя подсветка Philips Ambiglow, вероятно, также понравится геймерам из-за большего погружения, которое может обеспечить эта технология RGB-подсветки.

При диагонали 42 дюйма изображение 4K не очень хорошее при 106 ppi. Этот показатель плотности пикселей чуть лучше, чем у 22-дюймового монитора 1080p (100ppi), но он может соответствовать вашим многозадачным рабочим нагрузкам Windows вместо нескольких экранов меньшего размера. Широкие углы обзора помогут и тем, кто подглядывает за пикселями близко к экрану.

Имеется встроенный KVM-концентратор, с помощью которого вы можете переключаться между двумя компьютерами, использующими один и тот же экран, мышь и клавиатуру. KVM также может работать со встроенными режимами Pip и PbP. Кроме того, во время работы или игр рекомендуется использовать эргономичную подставку с регулируемой высотой (120 мм), поворотом и наклоном. Однако вместо нее можно использовать и любую подставку с универсальным креплением VESA.

Другие общие характеристики, включают в себя: два динамика DTS мощностью 10 Вт, USB-концентратор с USB Power Delivery v3.0 мощностью до 90 Вт, HDMI 2.1 x 2, DisplayPort 1.4 x 1, USB-C x 1, пульт дистанционного управления и все кабели.

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Сообщается, что модель Evnia 42M2N8900 уже доступна в магазинах по цене 1499 фунтов стерлингов / 1699 евро. Интересно, что этим летом обещают некоторые аксессуары, созданные специально для расширения возможностей мониторов Evnia.