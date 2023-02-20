AMD обещает более высокую производительность Radeon с RDNA 4 в ближайшем будущем

Выпуск видеокарт AMD Radeon RX 7900 XT и RX 7900 XTX всего два месяца назад ознаменовал дебют третьей итерации графической архитектуры AMD RDNA. Несмотря на это, AMD уже обсуждает RDNA 4. В интервью японскому сайту 4Gamer AMD поделилась впечатлениями о паре важных деталей о своих графических процессорах следующего поколения.

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В комментарии не говорилось прямо, что «RDNA 4 будет...» или «будет иметь...», а скорее как заявления об идеях Дэвида Вана из AMD и Рика Бергмана о том, как будет развиваться компьютерная графика. Например, Ван признал, что NVIDIA уделяет большое внимание использованию искусственного интеллекта. Ван говорит, что у AMD нет такой же стратегии и что AMD не верит, что ускорители искусственного интеллекта на GPU хорошо используются на потребительском рынке.

Это немного любопытное заявление, учитывая, что RDNA 3 фактически впервые добавила в архитектуру ускорение вывода искусственного интеллекта, но это имеет смысл в свете того факта, что даже графический процессор Arc Alchemist может превзойти Radeon RX 7900 XTX в чисто тензорных операциях. Учитывая это, возможно, AMD могла бы пренебрежительно отнестись к ИИ на потребительском рынке, однако это не так.

Вместо этого он сказал, что AMD сосредоточена на включении спецификаций, которые нужны пользователям для наилучшего игрового опыта. Ван отмечает, что в противном случае пользователи платят за функции, которыми они не пользуются. Он указывает на пример DLSS от NVIDIA, где последние версии AMD FidelityFX Super Resolution обеспечивают относительно аналогичную работу без использования специального оборудования.

Ван говорит, что вместо обработки изображений он хотел бы, чтобы ускорение искусственного интеллекта на видеокартах использовалось для того, чтобы сделать игры «более продвинутыми и увлекательными». Он приводит пример «движения и поведения вражеских персонажей и NPC», области игрового программирования, часто называемой «ИИ» несмотря на его отдаленное отношение к изучению нейронных сетей.

В ответ на вопрос о «новых парадигмах 3D-графики», которые нуждаются в стандартизации в графической индустрии, AMD отметила, что следующий большой шаг для графики на самом деле связан с «автономным рисованием на GPU», которое устраняет нагрузку на процессор при выполнении графических задач. Компания уже сделала шаг в этом направлении с новыми графическими API DirectX 12 и Vulkan, но, похоже, она заинтересована в дальнейшем продвижении этой идеи.

4Gamer отмечает, что RDNA 3 от AMD включает в себя аппаратное обеспечение «Ускоритель непрямой многозадачности», используемый для непрямых операций многозадачности. Это метод отправки нескольких экземпляров команд рисования таким образом, что они могут быть выданы полностью на графическом процессоре, экономя довольно много накладных расходов. По-видимому, RDNA 3 может делать это в 2,3 раза быстрее, чем RDNA 2, и мы могли бы увидеть дальнейшие улучшения в этом направлении в RDNA 4.

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Вероятно, самой интересной частью интервью, по крайней мере, в отношении RDNA 4, является заявление ближе к концу, где Рик Бергман из AMD говорит, что компания «обещает перейти на RDNA 4 с еще более высокой производительностью в ближайшем будущем». Никого не должно удивлять, что компания ожидает, что ее графические процессоры следующего поколения будут еще быстрее, чем существующие продукты. Однако «в ближайшем будущем» звучит так, как будто компания может перейти на RDNA 4 раньше, чем ожидалось.