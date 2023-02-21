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Gigabyte перечислила RTX 4070 с разными конфигурациями памяти
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По данным VideoCardz, теперь Gigabyte перечисляет целых шесть различных моделей видеокарт GeForce RTX 4070 с различными конфигурациями памяти на своем веб-сайте на тайском языке. Ходят слухи, что Nvidia официально анонсирует свою GeForce RTX 4070 в апреле, поэтому списки Gigabyte могут быть шаблонами или даже опечатками, поскольку фактические спецификации продукта могут быть еще не определены.

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Сообщается, что компанией Gigabyte на тайском языке перечислены GeForce RTX 4070 с 10 ГБ, 12 ГБ и 16 ГБ памяти GDDR6X, включая GeForce RTX 4070 Aorus Master 12 ГБ, GeForce RTX 4070 Eagle OC 12 ГБ, GeForce RTX 4070 Gaming OC 10 ГБ, GeForce RTX 4070 Gaming OC 12 ГБ и GeForce RTX 4070 Gaming OC 16 ГБ. Однако если в данный момент зайти на веб-сайт Gigabyte Thai, то данной страницы не будет. Сейчас можно лишь предполагать, что она существует, поскольку пользователь поделился ею с порталом VideoCardz.

Ожидается, что ванильная GeForce RTX 4070 от Nvidia будет основана на графическом процессоре AD104 с 5888 ядрами CUDA, работающими на частотах 1920–2475 МГц, а также 192-битной шиной памяти. Учитывая, что на плате должны использоваться чипы памяти GDDR6X емкостью 16 ГБ (2 ГБ), для 192-битного интерфейса памяти возможны только конфигурации 12 ГБ (с использованием шести ИС) и 24 ГБ (с использованием 12 ИС). 

Для модели 10 ГБ на базе AD104 должен будет перейти на 160-битный интерфейс памяти, что возможно, но это снизит пропускную способность памяти. Между тем, AD104 физически не имеет 256-битного интерфейса памяти для поддержки 16-гигабайтной конфигурации. 

На данный момент похоже, что Gigabyte перечислила различные версии GeForce RTX 4070, потому что Nvidia либо рассматривает, либо рассматривала различные конфигурации продукта GeForce RTX 4070, включая версии на 10 ГБ и 12 ГБ. Между тем устройство на базе AD104 не может поддерживать 16 ГБ памяти с его 192-битным интерфейсом без использования причудливой организации памяти и, возможно, повторения фиаско GeForce RTX 970 4 ГБ, по крайней мере, исходя из того, что мы знаем об AD104. 

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Хотя все платы GeForce RTX 4070 с различными конфигурациями памяти могут пополнить ряды лучших доступных видеокарт, похоже, что только версия на 12 ГБ выйдет на рынок. Тем не менее нам придется подождать (возможно, до апреля), чтобы узнать больше.

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#gigabyte #rtx 4070
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