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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Google разработала собственные серверные чипы для центров обработки данных
Инсайдеры указывают, что поисковый гигант может начать использовать эти процессоры уже в 2025 году
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Согласно новому отчету, Google добилась значительного прогресса в разработке собственных чипов для центров обработки данных. Сообщается, что ключевая веха только что достигнута, а это означает, что Google может планировать развертывание серверных систем на базе новых чипов, начиная с 2025 года.

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Это не первый процессор, который Google успешно провела в R&D — ранее компания делала ASIC для серверов и SoC для мобильных устройств. Поисковый гигант начал использовать свой Tensor Processing Unit (TPU) собственной разработки еще в 2015 году. TPU представлял собой ASIC, предназначенный для ускорения машинного обучения искусственного интеллекта и нейронных сетей, который также нашел применение в пользовательских твердотельных накопителях, сетевых коммутаторах и сетевых адаптерах. Для обработки ИИ он встроен в фирменную структуру TensorFlow, но Google продолжала использовать сторонние центральные и графические процессоры для ряда других ключевых процессов/задач обработки. TPU Google достиг своего четвертого поколения, и теперь похоже, что Google хочет пойти дальше в использовании собственного чипа в серверном пространстве.

В дополнение к ASIC TPU для использования в своих устройствах существует гораздо более полная SoC от Google. Новейший чип Tensor G2 для мобильных устройств сочетает в себе новейшие ядра Arm Cortex и графику Mali G710 с настраиваемым TPU, ISP, ядром безопасности и кешем и производится Samsung по 5-нм техпроцессу. Развитие этого чипа за последние годы и TPU, возможно, помогли построить планы разработки новых серверных чипов для большего контроля, эффективности и снижения совокупной стоимости оборудования.

Два источника, разговаривающие с The Information, один из которых непосредственно знаком с проектом, а другой был проинформирован о нем, указывают, что Google усердно работает, чтобы догнать Amazon, конкурента в сфере облачных серверов. Amazon запустила свой процессор AWS Graviton с архитектурой Arm в 2018 году, и теперь это третье поколение, которое может похвастаться впечатляющей оптимизацией производительности и эффективности.

Некоторые другие фрагменты информации, которыми поделился The Information, заключаются в том, что команда разработчиков серверных чипов Google работает над двумя 5-нм чипами на базе Arm. SoC, получивший название Cypress, является собственной разработкой команды Google Israel. Между тем, дизайн под кодовым названием «Maple», основанный на основах SoC Marvell Technology, находится в пробном производстве в TSMC. Оба проекта курирует Ури Франк, ветеран разработки процессоров Intel с 25-летним стажем, который в марте 2021 года стал вице-президентом Google по разработке серверных чипов. Понятно, что Франк рассматривает Cypress как план A, а Maple ждет своего часа в качестве плана Б.

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Поскольку массовое производство этих чипов может начаться в 2024 году, источник считает, что центры обработки данных Google могут использовать их уже к 2025 году. Независимо от того, удастся ли Google реализовать план А или план Б, не похоже, что это станет хорошей новостью для производителей процессоров PC x86, таких, как Intel или AMD.

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#google #soc #asic #tpu
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