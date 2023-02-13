Китайский GPU сильно отстает, несмотря на обилие мощности и оперативной памяти

Китайская видеокарта Moore Treads MTT S80 была протестирована каналом BullsLab Jay в нескольких играх. Автор говорит, что эти графические процессоры только изредка появляются в продаже небольшими партиями. Так что ему повезло, что он смог ее купить.

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Вкратце, 12-нм 4096-ядерный графический процессор с 16 ГБ GDDR6 и TGP 250 Вт разочаровывает в играх, поскольку его постоянно превосходит GT 1030 2 ГБ с TGP 30 Вт. Кроме того, видеокарта, казалось, была ограничена играми DX9 во время обзора (она рекламируется как поддерживающая DX11), и ее ускорение кодека AV1 также отсутствовало. И последнее, но не менее важное: исследование BullsLab Jay показывает, что MTT S80 опирается на архитектуру графического процессора на основе PowerVR.

В видеоролике BullsLab Jay вы можете увидеть видеокарту Moore Threads без коробки, протестированную и разобранную. Если вы откроете ссылку, вы сможете посмотреть ее с субтитрами на английском языке, но ниже есть видео только с бенчмарками, с канала TechTuber ENG.





MTT S80 мощностью 250 Вт имеет громоздкий кулер с тремя вентиляторами, но после его снятия можно увидеть, что длина печатной платы составляет всего около двух вентиляторов. Сравните этот дизайн с GT 1030 мощностью 30 Вт, который может работать с пассивным радиатором. Другая видеокарта в тестах, GTX 1060 мощностью 120 Вт, предлагала заоблачную игровую производительность по сравнению с MTT S80, но она также обычно производится в версиях с одним или двумя вентиляторами.

Что касается тестов, то названия в сравнительных тестах были ограничены играми DX9, так как это все, что работало на обзорной карте / драйвере Moore Threads. Утверждается, что архитектура поддерживает DX11, поэтому, похоже, потребуются некоторые обновления драйверов. В сводных диаграммах видео MTT S80 часто вдвое медленнее устаревшего маломощного GT 1030. Лишь несколько моментов указывают на то, что у MTT S80 есть некоторый потенциал.

Говоря о нереализованном потенциале, разрекламированные заявления о поддержке видеокодека AV1 также сейчас выглядят пустыми. Несколько тестов показали, что декодирование AV1 выполняется процессором, однако при тестировании на YouTube было замечено, что видеокарта передает обработку видео с кодеком VP9 графическому процессору.

Джей из BullsLab просмотрел старые презентации Moore Threads China и пришел к выводу, что MTT S80 использует архитектуру PowerVR от Imagination Technologies. Moore Threads не очень откровенны по этому поводу, и некоторые надеялись, что они используют другой подход по сравнению с линейкой Innosilicon Fantasy (Fenghua), которая также использует IP PowerVR.

Видеокарта Moore Threads MTT S80 продается в Китае по цене около 430 долларов в комплекте с материнской платой Asus TUF B660M. Если вычесть стоимость платы, видеокарта стоит примерно 260 долларов. Возможно, она начнет демонстрировать больше своего потенциала FP32 по мере развития драйверов, и эти видеокарты PowerVR для ПК станут более эффективными соперниками.

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Прямо сейчас, когда явно более быстрая GT 1030 продается по цене 80 долларов или меньше, MTT S80 не совсем оправдывает себя по цене выше более чем в три раза. Возможно, производительность существенно улучшится с обновлением драйверов, как мы видели в случае с Intel за последние несколько месяцев. Но, конечно, это будет зависеть от того, сколько времени и усилий компания планирует потратить на их улучшение, а также от ограничений архитектуры.