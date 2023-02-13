Китайская видеокарта Moore Treads MTT S80 была протестирована каналом BullsLab Jay в нескольких играх. Автор говорит, что эти графические процессоры только изредка появляются в продаже небольшими партиями. Так что ему повезло, что он смог ее купить.
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Вкратце, 12-нм 4096-ядерный графический процессор с 16 ГБ GDDR6 и TGP 250 Вт разочаровывает в играх, поскольку его постоянно превосходит GT 1030 2 ГБ с TGP 30 Вт. Кроме того, видеокарта, казалось, была ограничена играми DX9 во время обзора (она рекламируется как поддерживающая DX11), и ее ускорение кодека AV1 также отсутствовало. И последнее, но не менее важное: исследование BullsLab Jay показывает, что MTT S80 опирается на архитектуру графического процессора на основе PowerVR.
В видеоролике BullsLab Jay вы можете увидеть видеокарту Moore Threads без коробки, протестированную и разобранную. Если вы откроете ссылку, вы сможете посмотреть ее с субтитрами на английском языке, но ниже есть видео только с бенчмарками, с канала TechTuber ENG.
MTT S80 мощностью 250 Вт имеет громоздкий кулер с тремя вентиляторами, но после его снятия можно увидеть, что длина печатной платы составляет всего около двух вентиляторов. Сравните этот дизайн с GT 1030 мощностью 30 Вт, который может работать с пассивным радиатором. Другая видеокарта в тестах, GTX 1060 мощностью 120 Вт, предлагала заоблачную игровую производительность по сравнению с MTT S80, но она также обычно производится в версиях с одним или двумя вентиляторами.
Что касается тестов, то названия в сравнительных тестах были ограничены играми DX9, так как это все, что работало на обзорной карте / драйвере Moore Threads. Утверждается, что архитектура поддерживает DX11, поэтому, похоже, потребуются некоторые обновления драйверов. В сводных диаграммах видео MTT S80 часто вдвое медленнее устаревшего маломощного GT 1030. Лишь несколько моментов указывают на то, что у MTT S80 есть некоторый потенциал.
Говоря о нереализованном потенциале, разрекламированные заявления о поддержке видеокодека AV1 также сейчас выглядят пустыми. Несколько тестов показали, что декодирование AV1 выполняется процессором, однако при тестировании на YouTube было замечено, что видеокарта передает обработку видео с кодеком VP9 графическому процессору.
Джей из BullsLab просмотрел старые презентации Moore Threads China и пришел к выводу, что MTT S80 использует архитектуру PowerVR от Imagination Technologies. Moore Threads не очень откровенны по этому поводу, и некоторые надеялись, что они используют другой подход по сравнению с линейкой Innosilicon Fantasy (Fenghua), которая также использует IP PowerVR.
Видеокарта Moore Threads MTT S80 продается в Китае по цене около 430 долларов в комплекте с материнской платой Asus TUF B660M. Если вычесть стоимость платы, видеокарта стоит примерно 260 долларов. Возможно, она начнет демонстрировать больше своего потенциала FP32 по мере развития драйверов, и эти видеокарты PowerVR для ПК станут более эффективными соперниками.
Прямо сейчас, когда явно более быстрая GT 1030 продается по цене 80 долларов или меньше, MTT S80 не совсем оправдывает себя по цене выше более чем в три раза. Возможно, производительность существенно улучшится с обновлением драйверов, как мы видели в случае с Intel за последние несколько месяцев. Но, конечно, это будет зависеть от того, сколько времени и усилий компания планирует потратить на их улучшение, а также от ограничений архитектуры.