Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Silicon Motion готовит к выпуску 7-нм контроллер PCIe 5.0 SSD в 4 квартале 2023 года
На подходе еще один конкурент PCIe 5.0
рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
3080 остается дешевле 70тр несмотря на курс
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Твердотельные накопители скоро станут еще лучше. Silicon Motion (через ITHome) готовит новый контроллер твердотельных накопителей SM2504XT PCIe 5.0, который сможет составить конкуренцию Phison E26.

реклама

Silicon Motion имеет два контроллера твердотельных накопителей PCIe 5.0, поддерживающих протокол NVMe 2.0. Модель SM2508 предназначена для высокопроизводительных твердотельных накопителей, а модель SM2504XT предназначена для массовых твердотельных накопителей. Согласно дорожной карте, Silicon Motion, как сообщается, начала использовать SM2508 в январе этого года. Твердотельный накопитель XPG PCIe Gen5 от Adata — единственный известный накопитель PCIe 5.0, использующий контроллер SM2508.

SM2508 — это восьмиканальный контроллер, поддерживающий скорость до 3200 МТ/с на канал. TSMC производит SM2508 для Silicon Motion по 12-нанометровому техпроцессу FinFET. С другой стороны, SM2504XT находится на более новом 7-нм техпроцессе TSMC. Хотя SM2504XT является четырехканальным контроллером с 16 CE (включены чипы), он будет поддерживать скорость до 3600 МТ/с на канал. К сожалению, SM2504XT не будет доступен раньше сентября. Оба контроллера SSD поставляются с поддержкой LDPC, E2E и SRAM ECC, однако только SM2504XT поддерживает I3C.

SM2508 и SM2504XT поддерживают самую быструю флэш-память. Однако важно отметить, что не все флэш-памяти будут работать с такой скоростью. Кроме того, они поставляются в разных вариантах, следовательно, скорости будут различаться.

На данный момент выбор контроллеров PCIe 5.0 SSD невелик. Для сравнения, Phison E26 использует 12-нанометровый техпроцесс TSMC, поэтому он использует более новый узел, чем SM2508, но на шаг отстает от грядущего SM2504XT. E26 поддерживает восемь каналов NAND с 32 CE и скорость передачи флэш-памяти до 2400 МТ/с на канал. InnoGrit будет конкурировать с фирменным контроллером IG5666, но публичной информации о спецификациях контроллера нет.

Многие бренды уже анонсировали свои твердотельные накопители PCIe 5.0. Однако таких тяжеловесов, как Samsung, Western Digital и Seagate, в списке по-прежнему нет. Кроме того, никто не знает, когда появятся их твердотельные накопители с интерфейсом PCIe 5.0, а производители не определили конкретную дату запуска. 

рекомендации
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3070 Ti дешевле 60 тр - цена как при курсе 65
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
-19% на 13900KF - цены рухнули
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

Новейшие платформы AMD и Intel используют PCIe 5.0. Единственная проблема в том, что нет доступных дисков. До сих пор только диски CFD Gaming серии PG5NFZ по цене от 377 долларов за емкость 2 ТБ поступили в розничную продажу. К сожалению, твердотельные накопители CFD Gaming PCIe 5.0 доступны только на японском рынке.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#ssd #silicon motion #ssd gen5
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Новая прошивка для Samsung 990 Pro устраняет проблему аномальной потери ресурса
Silicon Motion готовит 7-нм контроллер SM2504XT для PCIe Gen5 SSD массового сегмента
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Штурмовики "музыкантов" вынудили оставить позиции ВСУ на Красной Горе завершая окружение Бахмута
99
F-22 сбил третий аэростат над Юконом; в США требуют запретить всё китайское
46
Twitter подрывает репутацию крупных компаний и зарабатывает на этом - Amazon и Apple уже пострадали
+
Opera интегрирует ChatGPT в свою боковую панель
+
Пакистан массово поставляет боеприпасы Украине и пользуется скидками на российский газ
8
Украина планирует использовать дальнобойные британские ракеты для ударов по Крыму
8
На Украине показали видео с реактивным беспилотником, "до боли напоминающим" иранский дрон Arash-2
7
Пентагон из-за задержек только спустя 2 года смог сформировать экипаж для ударной АПЛ "Монтана"
+
Сербию обвиняют в сговоре с "Вагнер" для гибридного захвата Косово с помощью сотрудников ЧВК
2
Директор Банка Америки призвал готовиться к дефолту США
6
7 расширений с ChatGPT, которые упростят жизнь
+
Samsung Galaxy A54 появился на сайте TENAA
+
В Латвии сгорел американский завод по производству БПЛА
5
В России появился свой ТРАМП
1
Авторы EVE Online открыли сбор средств для пострадавших от землетрясений в Сирии и Турции
+
Ветеран СВО дал пять советов тем, кого могут отправить на фронт
8
Впервые с начала СВО Украину уже уже 4-ые сутки подряд "утюжат" российские дроны и ракеты
3
Пригожин рассказал, сколько заключённых из ЧВК Вагнер вернулись в колонии
+
Российская РСЗО «Торнадо-Г» получила высокоточный дальнобойный снаряд со спутниковым наведением
4
Пригожин пообещал отомстить за расстрел российских пленных, но не насилием над всеми украинскими
3

Популярные статьи

Россия ежемесячно получает от США, ЕС и Китая микросхемы для производства ракет на $35 млн - Рейтер
12
Модернизированный истребитель Су-35СМ получил от Су-57М новые ракеты, авионику и лазерную защиту
10
Sony PlayStation снова посмеялась над Xbox
17
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умный унитаз с дисплеем Xiaomi и другие
3
Чистая Windows 10 и 11 или сборки от народных умельцев, разбираемся какую версию выбрать
94
ТОП-9 видеокарт до 50 тысяч рублей, актуальных для игр в 2023 году
22
Ray Tracing (RT) - нужна ли трассировка и так ли велики различия - проверяем на конкретных примерах
189
Обзор смартфона Tecno Camon 19 Pro – уникальная камера и дисплей 120 Гц за разумные деньги
3
Как быстро и легко установить Windows 11 в 2023 году, обойдя ограничения Microsoft для россиян
40
В США считают, что "беспилотный катер", нанесший удар по мосту в Затоке, сделан в Иране
1

Сейчас обсуждают

♡ 𝔏𝔦𝔷𝔞
23:20
Сделай за 2 мин, время пошло
5 причин, почему стоит выбрать дешевую механическую клавиатуру
♡ 𝔏𝔦𝔷𝔞
23:19
Она практически бесшумная, можешь не врать
5 причин, почему стоит выбрать дешевую механическую клавиатуру
Вячеслав Ташпулатов
23:19
У тебя колонки плохие.
5 причин, почему стоит выбрать дешевую механическую клавиатуру
FelsheR-BAN100569
23:19
Бананы от 120р, огурцы от 62р за кг по яндексу с доставкой на дом. Афтор молодец.
Почему в РФ огурцы стоят в 7 раз дороже бананов – кто виноват в том, что за 1 кг огурцов просят 500р
Вячеслав Ташпулатов
23:18
Не веришь?
5 причин, почему стоит выбрать дешевую механическую клавиатуру
icebeltik
23:18
послушал твой рог стрик на ютубе, звучит также как моя квикфайр за 5к
5 причин, почему стоит выбрать дешевую механическую клавиатуру
SeTi2019
23:18
Пригожину пофих. Деятельность Вагнера заметна всем, кроме прокуратуры, следственнго комитета и прочих олухов на страже закона. А населние даже гордится, одобряет и радуется средневековым варварским об...
В Госдуме призвали урегулировать статус ЧВК «Вагнер» в России
♡ 𝔏𝔦𝔷𝔞
23:17
Отличный бы моник был 4К да 165 Гц
Рубль ослаб до минимума с апреля 2022 года
♡ 𝔏𝔦𝔷𝔞
23:14
Это только у дешёвой механики клацают клавиши
5 причин, почему стоит выбрать дешевую механическую клавиатуру
Alex Хомич
23:14
Poco f2 pro тоже 2020года выпуска Но почему он не получит обновление?
Почтовый клиент Thunderbird готовится к крупному обновлению этим летом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем