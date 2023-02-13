На подходе еще один конкурент PCIe 5.0

Твердотельные накопители скоро станут еще лучше. Silicon Motion (через ITHome) готовит новый контроллер твердотельных накопителей SM2504XT PCIe 5.0, который сможет составить конкуренцию Phison E26.

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Silicon Motion имеет два контроллера твердотельных накопителей PCIe 5.0, поддерживающих протокол NVMe 2.0. Модель SM2508 предназначена для высокопроизводительных твердотельных накопителей, а модель SM2504XT предназначена для массовых твердотельных накопителей. Согласно дорожной карте, Silicon Motion, как сообщается, начала использовать SM2508 в январе этого года. Твердотельный накопитель XPG PCIe Gen5 от Adata — единственный известный накопитель PCIe 5.0, использующий контроллер SM2508.

SM2508 — это восьмиканальный контроллер, поддерживающий скорость до 3200 МТ/с на канал. TSMC производит SM2508 для Silicon Motion по 12-нанометровому техпроцессу FinFET. С другой стороны, SM2504XT находится на более новом 7-нм техпроцессе TSMC. Хотя SM2504XT является четырехканальным контроллером с 16 CE (включены чипы), он будет поддерживать скорость до 3600 МТ/с на канал. К сожалению, SM2504XT не будет доступен раньше сентября. Оба контроллера SSD поставляются с поддержкой LDPC, E2E и SRAM ECC, однако только SM2504XT поддерживает I3C.

SM2508 и SM2504XT поддерживают самую быструю флэш-память. Однако важно отметить, что не все флэш-памяти будут работать с такой скоростью. Кроме того, они поставляются в разных вариантах, следовательно, скорости будут различаться.

На данный момент выбор контроллеров PCIe 5.0 SSD невелик. Для сравнения, Phison E26 использует 12-нанометровый техпроцесс TSMC, поэтому он использует более новый узел, чем SM2508, но на шаг отстает от грядущего SM2504XT. E26 поддерживает восемь каналов NAND с 32 CE и скорость передачи флэш-памяти до 2400 МТ/с на канал. InnoGrit будет конкурировать с фирменным контроллером IG5666, но публичной информации о спецификациях контроллера нет.

Многие бренды уже анонсировали свои твердотельные накопители PCIe 5.0. Однако таких тяжеловесов, как Samsung, Western Digital и Seagate, в списке по-прежнему нет. Кроме того, никто не знает, когда появятся их твердотельные накопители с интерфейсом PCIe 5.0, а производители не определили конкретную дату запуска.

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Новейшие платформы AMD и Intel используют PCIe 5.0. Единственная проблема в том, что нет доступных дисков. До сих пор только диски CFD Gaming серии PG5NFZ по цене от 377 долларов за емкость 2 ТБ поступили в розничную продажу. К сожалению, твердотельные накопители CFD Gaming PCIe 5.0 доступны только на японском рынке.