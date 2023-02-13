Первым электрическим автомобилем в Австралии стал пикап LDV eT60

Четыре года назад экс-премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что электромобили не смогут заменить автомобили с ДВС. «Он не будет буксировать ваш трейлер. Он не будет буксировать вашу лодку. Он не доставит вас в ваше любимое место для кемпинга», — сказал он.

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Его комментарии основаны на популярном заблуждении, что электромобили имеют меньшую мощность по сравнению с бензиновыми, газовыми или дизельными автомобилями. Эксперты опровергли утверждения, в то время как распространилось видео, на котором Tesla буксирует 130-тонный Boeing 787.

Но одна часть критики Моррисона имела более длительный резонанс. Смогут ли когда-нибудь пикапы стать электрическими? Эти легкие грузовые автомобили пользуются популярностью у двухмиллионной рабочей силы Австралии и Новой Зеландии, которые доставляют материалы и инструменты на работу. Водители пикапов чаще ездят на большие расстояния, что вызывает беспокойство по поводу возможности дальних поездок.

Ответ - да, хотя это может занять больше времени, чем для обычных автомобилей. Только на прошлой неделе мельбурнская компания SEA Group объявила о сделке по превращению тысяч обычных пикапов в электрические.

В настоящее время новые электрические пикапы все еще дорогие. Но со временем преимущества сделают их лучшим выбором.

Чем отличаются электромобили?

Электрические автомобили будут иметь гораздо более низкие эксплуатационные расходы, от топлива до обслуживания. Электричество дешевле бензина или дизельного топлива. А отказ от двигателя внутреннего сгорания означает, что техническое обслуживание стало намного дешевле и реже.

Они обладают улучшенными характеристиками, мгновенным крутящим моментом и быстрым ускорением. Это делает их подходящими для буксировки и вождения в условиях, когда требуется быстрая маневренность.

У них больше места для хранения, потому что нет большого двигателя, оставляя место для переднего багажника. Батареи обычно располагаются под полом. А для профессионалов большая батарея означает, что они могут заряжать и запускать свои инструменты без генератора.

Как и другие электромобили, электропикапы имеют лучшую энергоэффективность, преобразуя гораздо больше энергии, хранящейся в аккумуляторе, в движение. Напротив, двигатели внутреннего сгорания теряют большую часть энергии своего топлива на тепло.

Как насчет дальности?

Средний водитель в Австралии проезжает 36 километров в день или около 12 000 километров в год. Но средние значения скрывают активных пользователей. Владельцы легковых и других легких коммерческих автомобилей ездят почти на 40% больше, чем водители легковых автомобилей.

Итак, выдержат ли электрические автомобили лишние километры? Если коротко — да. Технология аккумуляторов совершенствуется с каждым годом. Среднее расстояние, которое электромобиль может проехать на одном заряде, удвоилось со 138 км до 349 км за десятилетие до 2021 года, исходя из моделей для США.

Батареи станут лучше и дешевле, а значит, увеличится радиус действия. Также по всему миру увеличивается и количество станций для подзарядки. Также можно будет заменить разряженные батареи, а не останавливаться для перезарядки. Если на рабочем месте есть электричество, вы также можете подключить кабель питания, чтобы подзаряжать свой аккумулятор во время работы.

Внедрение электромобилей

Электрические автомобили будут внедряться медленнее, но большие изменения уже наступили. После долгих лет застоя электромобили наконец-то появились в большом количестве.

Но есть и нюанс. Так, в Австралии это 3,8% всех продаж новых автомобилей, что значительно ниже среднемирового показателя в 12–14% и намного ниже мирового лидера Норвегии, где 87% проданных автомобилей в настоящее время являются электрическими.

Автомобили сравнительно легко электрифицировать. Однако пикапы и грузовики являются более сложной задачей. Несмотря на то, что они имеют большие преимущества, более высокая цена будет отпугивать покупателей.

Это важно, потому что транспорт в настоящее время является третьим по величине и самым быстрорастущим источником выбросов. Из этих выбросов грузовые автомобили составляют 23%, а легкие дорожные транспортные средства, в том числе автомобили – 18%. Электрификация всего парка транспортных средств в сочетании с использованием чистой энергии для их питания имеет важное значение, если человечество хочет достичь установленных целей по выбросам.

Какие электромобили уже доступны или появятся в ближайшее время в Австралии?

Первым электрическим автомобилем в Австралии стал LDV eT60. Он очень дорогой и составляет около 93 000 австралийских долларов, что почти вдвое превышает стоимость его дизельного аналога.

Итак, как мы можем быть уверены, что электрические автомобили взлетят? Потому что технологии не стоят на месте. По мере совершенствования электромобилей и стремительного роста производства аккумуляторов во всем мире цены будут падать. Многие другие модели скоро будут доступны.

Многие страны также вводят политику снижения стоимости покупки, например, основывая стоимость регистрации транспортного средства на его выбросах.

Прогнозируется, что в течение семи лет электрические фургоны и легковые автомобили будут составлять более 50% всех легких коммерческих автомобилей. Это может произойти даже раньше при поддержке государственной политики.

Ace EV Group из Квинсленда планирует выпустить небольшой дешевый электромобиль с возможностью зарядки ваших инструментов от аккумулятора, в то время как другие компании предлагают превратить ваш существующий автомобиль в электрический.

Переход на электричество наконец-то начался всерьез. Но время имеет решающее значение. Чтобы ускориться, нужно больше разнообразия и больше доступных электромобилей, в том числе малотоннажных и легковых автомобилей.

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Одним из параметров политики, который все еще сдерживает, является отсутствие обязательных стандартов эффективности использования топлива. Если бы они были во всех странах, мы бы увидели гораздо более быстрые изменения.