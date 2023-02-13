Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Австралия начала выпуск электрических пикапов
Первым электрическим автомобилем в Австралии стал пикап LDV eT60
рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
3080 остается дешевле 70тр несмотря на курс
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Четыре года назад экс-премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что электромобили не смогут заменить автомобили с ДВС. «Он не будет буксировать ваш трейлер. Он не будет буксировать вашу лодку. Он не доставит вас в ваше любимое место для кемпинга», — сказал он.

реклама

Его комментарии основаны на популярном заблуждении, что электромобили имеют меньшую мощность по сравнению с бензиновыми, газовыми или дизельными автомобилями. Эксперты опровергли утверждения, в то время как распространилось видео, на котором Tesla буксирует 130-тонный Boeing 787.

Но одна часть критики Моррисона имела более длительный резонанс. Смогут ли когда-нибудь пикапы стать электрическими? Эти легкие грузовые автомобили пользуются популярностью у двухмиллионной рабочей силы Австралии и Новой Зеландии, которые доставляют материалы и инструменты на работу. Водители пикапов чаще ездят на большие расстояния, что вызывает беспокойство по поводу возможности дальних поездок.

Ответ - да, хотя это может занять больше времени, чем для обычных автомобилей. Только на прошлой неделе мельбурнская компания SEA Group объявила о сделке по превращению тысяч обычных пикапов в электрические.

В настоящее время новые электрические пикапы все еще дорогие. Но со временем преимущества сделают их лучшим выбором.

Чем отличаются электромобили?

Электрические автомобили будут иметь гораздо более низкие эксплуатационные расходы, от топлива до обслуживания. Электричество дешевле бензина или дизельного топлива. А отказ от двигателя внутреннего сгорания означает, что техническое обслуживание стало намного дешевле и реже.

Они обладают улучшенными характеристиками, мгновенным крутящим моментом и быстрым ускорением. Это делает их подходящими для буксировки и вождения в условиях, когда требуется быстрая маневренность. 

У них больше места для хранения, потому что нет большого двигателя, оставляя место для переднего багажника. Батареи обычно располагаются под полом. А для профессионалов большая батарея означает, что они могут заряжать и запускать свои инструменты без генератора.

Как и другие электромобили, электропикапы имеют лучшую энергоэффективность, преобразуя гораздо больше энергии, хранящейся в аккумуляторе, в движение. Напротив, двигатели внутреннего сгорания теряют большую часть энергии своего топлива на тепло.

Как насчет дальности?

Средний водитель в Австралии проезжает 36 километров в день или около 12 000 километров в год. Но средние значения скрывают активных пользователей. Владельцы легковых и других легких коммерческих автомобилей ездят почти на 40% больше, чем водители легковых автомобилей.

Итак, выдержат ли электрические автомобили лишние километры? Если коротко — да. Технология аккумуляторов совершенствуется с каждым годом. Среднее расстояние, которое электромобиль может проехать на одном заряде, удвоилось со 138 км до 349 км за десятилетие до 2021 года, исходя из моделей для США.

Батареи станут лучше и дешевле, а значит, увеличится радиус действия. Также по всему миру увеличивается и количество станций для подзарядки. Также можно будет заменить разряженные батареи, а не останавливаться для перезарядки. Если на рабочем месте есть электричество, вы также можете подключить кабель питания, чтобы подзаряжать свой аккумулятор во время работы.

Внедрение электромобилей

Электрические автомобили будут внедряться медленнее, но большие изменения уже наступили. После долгих лет застоя электромобили наконец-то появились в большом количестве. 

Но есть и нюанс. Так, в Австралии это 3,8% всех продаж новых автомобилей, что значительно ниже среднемирового показателя в 12–14% и намного ниже мирового лидера Норвегии, где 87% проданных автомобилей в настоящее время являются электрическими.

Автомобили сравнительно легко электрифицировать. Однако пикапы и грузовики являются более сложной задачей. Несмотря на то, что они имеют большие преимущества, более высокая цена будет отпугивать покупателей.

Это важно, потому что транспорт в настоящее время является третьим по величине и самым быстрорастущим источником выбросов. Из этих выбросов грузовые автомобили составляют 23%, а легкие дорожные транспортные средства, в том числе автомобили – 18%. Электрификация всего парка транспортных средств в сочетании с использованием чистой энергии для их питания имеет важное значение, если человечество хочет достичь установленных целей по выбросам.

Какие электромобили уже доступны или появятся в ближайшее время в Австралии?

Первым электрическим автомобилем в Австралии стал LDV eT60. Он очень дорогой и составляет около 93 000 австралийских долларов, что почти вдвое превышает стоимость его дизельного аналога.

Итак, как мы можем быть уверены, что электрические автомобили взлетят? Потому что технологии не стоят на месте. По мере совершенствования электромобилей и стремительного роста производства аккумуляторов во всем мире цены будут падать. Многие другие модели скоро будут доступны.

Многие страны также вводят политику снижения стоимости покупки, например, основывая стоимость регистрации транспортного средства на его выбросах.

Прогнозируется, что в течение семи лет электрические фургоны и легковые автомобили будут составлять более 50% всех легких коммерческих автомобилей. Это может произойти даже раньше при поддержке государственной политики.

Ace EV Group из Квинсленда планирует выпустить небольшой дешевый электромобиль с возможностью зарядки ваших инструментов от аккумулятора, в то время как другие компании предлагают превратить ваш существующий автомобиль в электрический.

Переход на электричество наконец-то начался всерьез. Но время имеет решающее значение. Чтобы ускориться, нужно больше разнообразия и больше доступных электромобилей, в том числе малотоннажных и легковых автомобилей.

рекомендации
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3070 Ti дешевле 60 тр - цена как при курсе 65
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
-19% на 13900KF - цены рухнули
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

Одним из параметров политики, который все еще сдерживает, является отсутствие обязательных стандартов эффективности использования топлива. Если бы они были во всех странах, мы бы увидели гораздо более быстрые изменения.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#электромобили #электромобиль #австралия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Первые электромобили Xiaomi начнут массово производиться в 2024 году
Ford потратит 3,5 миллиардов долларов на завод по производству аккумуляторов для электромобилей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Штурмовики "музыкантов" вынудили оставить позиции ВСУ на Красной Горе завершая окружение Бахмута
99
F-22 сбил третий аэростат над Юконом; в США требуют запретить всё китайское
46
Twitter подрывает репутацию крупных компаний и зарабатывает на этом - Amazon и Apple уже пострадали
+
Россия успешно вскрывает украинское ПВО, запуская самолёты-обманки с фальшивыми Кинжалами
4
Opera интегрирует ChatGPT в свою боковую панель
+
Пакистан массово поставляет боеприпасы Украине и пользуется скидками на российский газ
7
Израильская разведка опубликовала данные о потерях ВСУ за всё время СВО
17
Украина планирует использовать дальнобойные британские ракеты для ударов по Крыму
8
На Украине показали видео с реактивным беспилотником, "до боли напоминающим" иранский дрон Arash-2
7
Пентагон из-за задержек только спустя 2 года смог сформировать экипаж для ударной АПЛ "Монтана"
+
Сербию обвиняют в сговоре с "Вагнер" для гибридного захвата Косово с помощью сотрудников ЧВК
2
Директор Банка Америки призвал готовиться к дефолту США
5
Максимальный ущерб живой силе вместо захвата территорий - новая тактика проведения СВО
8
Hogwarts Legacy обходит Киберпанк и претендует на рекорд по количеству просмотров на Twitch
+
7 расширений с ChatGPT, которые упростят жизнь
+
Samsung Galaxy A54 появился на сайте TENAA
+
В Латвии сгорел американский завод по производству БПЛА
5
В России появился свой ТРАМП
1
Великобритания рассматривает передачу Украине дальнобойных ракет Harpoon и Storm Shadow
+
OnePlus Nord 3 получит AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц и 50-мегапиксельную камеру с OIS
1

Популярные статьи

Россия ежемесячно получает от США, ЕС и Китая микросхемы для производства ракет на $35 млн - Рейтер
12
Модернизированный истребитель Су-35СМ получил от Су-57М новые ракеты, авионику и лазерную защиту
10
Sony PlayStation снова посмеялась над Xbox
15
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умный унитаз с дисплеем Xiaomi и другие
3
Чистая Windows 10 и 11 или сборки от народных умельцев, разбираемся какую версию выбрать
94
ТОП-9 видеокарт до 50 тысяч рублей, актуальных для игр в 2023 году
22
Ray Tracing (RT) - нужна ли трассировка и так ли велики различия - проверяем на конкретных примерах
189
Обзор смартфона Tecno Camon 19 Pro – уникальная камера и дисплей 120 Гц за разумные деньги
3
Как быстро и легко установить Windows 11 в 2023 году, обойдя ограничения Microsoft для россиян
40
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom MiniAir 11
6

Сейчас обсуждают

Вячеслав Ташпулатов
21:49
Иди в свою баню кривую
Ryzen 7 5800X3D появился на прилавках РФ – стоит ли своих денег самый лучший игровой камень 2023г
FelsheR-BAN100569
21:49
Так точно. Зарегистрирован в РФ, а сайт буржуйский.
Ryzen 7 5800X3D появился на прилавках РФ – стоит ли своих денег самый лучший игровой камень 2023г
Руслан Морозов
21:47
А че заминусовали чувака то?.. Правильно глоголит- одни экшперты в комментах)
Удар подводного БПЛА РФ по мосту в Затоке: дальнейшие цели и будет ли ответ за Северные Потоки
Руслан Морозов
21:45
Тогда уже - беспилотный лавательный аппарат)
Удар подводного БПЛА РФ по мосту в Затоке: дальнейшие цели и будет ли ответ за Северные Потоки
Neshesha
21:45
поправил, не переживай)
Чистая Windows 10 и 11 или сборки от народных умельцев, разбираемся какую версию выбрать
Александр Казаков
21:44
Бурные эротические фантазии Сонибоя!))
Что будет с Xbox, когда сделка с Activision Blizzard сорвется
Роман Широков
21:44
Хоть фото подходящее ставьте, Торнадо-Г это установка на базе Град. Буква «Г» в названии намекает именно на это
Генерал США: НЛО, сбитые над Америкой, могут иметь инопланетное происхождение
Парцифаль
21:44
Кому война, а кому мать родная. Есть такая поговорка. Значит кто этим сайтом рулит беспринципные падонки.
Ryzen 7 5800X3D появился на прилавках РФ – стоит ли своих денег самый лучший игровой камень 2023г
Вячеслав Ташпулатов
21:43
Ты будешь на своем балкончике сидеть c велосипедами
Ryzen 7 5800X3D появился на прилавках РФ – стоит ли своих денег самый лучший игровой камень 2023г
FelsheR-BAN100569
21:42
ципса им просмотры и коменты делает - тут дело в деньгах. Не будет тут ципсы и никого не будет.
Ryzen 7 5800X3D появился на прилавках РФ – стоит ли своих денег самый лучший игровой камень 2023г
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем