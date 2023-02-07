Новое поколение чат-ботов с искусственным интеллектом развязало титаническую битву между Microsoft и Google за взгляды миллиардов веб-пользователей

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16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

Новое поколение чат-ботов с искусственным интеллектом развязало титаническую битву между Microsoft и Google за взгляды миллиардов веб-пользователей и приносимые ими доллары.

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Microsoft пошла ва-банк, вложив многомиллиардные инвестиции в OpenAI, фирму, стоящую за самым популярным в мире ботом ChatGPT, надеясь произвести революцию в своей поисковой системе Bing.

Google владеет поисковым рынком уже два десятилетия и не собирается сдавать позиции — на этой неделе компания нанесла ответный удар собственным ботом под названием Bard.

И золотая лихорадка ИИ не ограничивается поисковыми гигантами Силиконовой долины, китайская фирма Baidu анонсировала на этой неделе своего собственного бота.

Крупные технологические фирмы потратили годы на то, чтобы копировать невообразимые объемы данных из Интернета и превращать их в так называемые большие языковые модели, которые они используют для обучения алгоритмов. Именно так работают инструменты распознавания голоса, такие как Alexa от Amazon, Siri от Apple или Google Assistant.

Google вложила свои усилия в инструменты, которые могут переводить сотни языков, проверять вредоносный контент или нацеливать пользователей на персонализированную рекламу. Тем не менее основы поиска остались в значительной степени неизменными. Вы набираете несколько слов в Google, и он выдает смесь полезных ссылок и часто менее полезной рекламы.

Но если ИИ добьется своего, эти знакомые страницы синих ссылок вскоре могут стать просто еще одним пыльным уголком интернет-истории.

«Такой инструмент, как ChatGPT, может создавать поисковые системы, которые дают структурированные ответы на вопросы, а не просто список документов, как это делает сейчас Google», — сказал Тьерри Пуабо из французского исследовательского института CNRS.

На практике это означает, что будущие поисковые системы не будут создавать списки ссылок — вместо этого они будут давать пользователю связные и полные ответы, используя несколько источников.

Neeva, поисковая система, которая позиционирует себя как дружественная к конфиденциальности, уже продвигает такой опыт. Основатель Neeva Сридхар Рамасвами, бывший руководитель Google, сказал AFP, что небольшие компании гораздо лучше приспособлены к инновациям.

«Мы используем большие языковые модели, чтобы просмотреть все страницы, которые будут получены в результате запроса, и показать вам сводку, а затем показать вам очень богатый визуальный опыт», — сказал он. Как и многие аналитики, Рамасвами резко критиковал одержимость своей бывшей фирмы рекламой, которая, как он утверждал, портила впечатление пользователей.

Отраслевой аналитик Роб Эндерле сказал, что поисковый бизнес Google рискует быть подорванным инновациями в области искусственного интеллекта. «Google по-прежнему в значительной степени живет за счет того, что их поисковая система является наиболее широко используемой», — сказал он. Но эти изменения могут «отправить их в историю».

Тем не менее еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем чат-боты с искусственным интеллектом успешно сольются с поисковыми системами.

«Такие инструменты, как chatGPT, создают иллюзию всезнающего существа, отвечающего на ваши вопросы, но это неправда», — сказал Клод де Лупи из французской текстовой компании Syllabs, занимающейся искусственным интеллектом.

Социальные сети переполнены комичными примерами недостатков ChatGPT, не в последнюю очередь из-за его отсутствия способностей к базовой математике.

Его также обвинили в предвзятости после того, как он отказался написать стихотворение, восхваляющее Дональда Трампа, но был более чем счастлив написать гимн его преемнику на посту президента США Джо Байдену.

Возникают вопросы об источниках, на которых обучаются боты, о людях, которых часто нанимают в ужасных условиях для их программирования, о проблемах с авторскими правами на изображения и, наконец, о том, как фирмы будут монетизировать свои новые игрушки.

Тем не менее OpenAI в значительной степени удалось прояснить один жизненно важный аспект, который преследовал таких ботов — очень трудно заставить ChatGPT говорить оскорбительные вещи.

Microsoft погорела в 2016 году, когда ее подростковый чат-бот с искусственным интеллектом Tay был немедленно атакован пользователями Twitter, которые заставили его выдавать расистские комментарии.

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Meta была так же смущена в прошлом году, когда запустила инструмент искусственного интеллекта под названием Galactica. Он был предназначен для того, чтобы помочь ученым писать статьи, но его пришлось отозвать после того, как он начал писать расистские трактаты.