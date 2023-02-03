Испанский суд постановил, что более 2000 человек должны были быть наняты фирмой в качестве официальных сотрудников

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Испанский суд постановил, что более 2000 человек, которые использовали свои автомобили для доставки посылок для Amazon в качестве фрилансеров, должны были быть наняты фирмой в качестве официальных сотрудников.

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Суд по трудовым спорам Мадрида заявил в своем решении в четверг, что эти работники были «ложными фрилансерами», которые должны были быть связаны с американской фирмой рабочими контрактами.

Он также обязал гиганта онлайн-торговли платить взносы на социальное обеспечение за 2166 человек, которых он нанял под видом фрилансеров, согласно копии постановления, с которой в пятницу ознакомилось AFP. Суд не назвал, сколько будет стоить эта мера, но испанский профсоюз UGT, подавший жалобу на Amazon, оценил цену в «несколько миллионов» евро.

Профсоюз заявил, что это первый раз, когда суд вынес решение против сервиса Amazon Flex, который работает как сервис такси Uber. Водители используют приложение, чтобы записаться на смену, чтобы забрать посылки на складах и доставить их к дверям клиентов Amazon.

Amazon Flex прекратила свою деятельность в Испании в 2021 году, как раз перед тем, как страна приняла закон, требующий, чтобы курьеры считались наемными работниками, а не самозанятыми подрядчиками.

UGT заявила, что будет «продолжать бороться за соблюдение прав работников, предоставляющих услуги на цифровых платформах », и избегать «ситуаций трудовой эксплуатации».

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Amazon утверждала, что действует только как посредник, связывающий розничных продавцов и дистрибьюторов, — иск был отклонен судом. В постановлении говорится, что Amazon использовала приложение для направления и координации водителей, у которых «не было собственной автономной коммерческой организации». Amazon заявила, что не согласна с решением суда и подаст апелляцию на это решение.