Одна из крупнейших в мире солнечных электростанций заработает на полную мощность в этом году в Объединенных Арабских Эмиратах

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Одна из крупнейших в мире солнечных электростанций заработает на полную мощность в этом году в богатых нефтью Объединенных Арабских Эмиратах, за несколько месяцев до начала переговоров ООН по климату.

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ОАЭ, крупный экспортер нефти, тратят миллиарды на разработку достаточного количества возобновляемых источников энергии, чтобы покрыть половину своих потребностей к 2050 году, и нацелены на нулевые внутренние выбросы углекислого газа к этому году.

Проект Аль-Дафра, расположенный в пустыне примерно в 35 километрах (21,7 милях) к югу от столицы Абу-Даби, обеспечит электроэнергией 160 000 домохозяйств в стране с населением 10 миллионов человек, сказал Оливье Бордес, региональный директор французской EDF Renewables.

«Она начала производить свои первые киловатт-часы электроэнергии в конце прошлого года и должна официально начать работу до лета», — сказал Бордес AFP.

Он добавил, что после полного ввода в эксплуатацию она будет производить до 2,1 гигаватт.

Государственные эмиратские компании TAQA и Masdar владеют 60 процентами проекта, который они описывают как крупнейшую в мире солнечную электростанцию на одной площадке. Остальная часть принадлежит консорциуму, созданному EDF Renewables и китайской Jinko Power Technology.

Завод гигантских двусторонних солнечных панелей, которые поворачиваются лицом к солнцу, занимает площадь более 20 квадратных километров.

Посетив объект во вторник, министр финансов Франции Брюно Ле Мэр приветствовал «чрезвычайно тесное сотрудничество» между Парижем и Абу-Даби в области возобновляемых источников энергии.

Ле Мэр, который также посетил Саудовскую Аравию и Катар в рамках регионального тура, сказал, что хочет поддержать нефтедобывающие страны Персидского залива на их пути к «декарбонизации».

Компания Masdar, занимающаяся возобновляемыми источниками энергии, заявила во вторник, что эмиратские и французские компании «сотрудничали в разработке, инвестировании и эксплуатации более 6,2 гигаватт программ чистой и возобновляемой энергии по всему миру».

«Компании из обеих стран также привлекли инвестиции на сумму более 6 миллиардов долларов США, ежегодно вытесняя около 10 миллионов тонн углекислого газа», — говорится в заявлении Масдара.

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В ноябре и декабре ОАЭ проведут климатический саммит COP28, который подвергается критике со стороны экологов, задающихся вопросом, должен ли один из крупнейших в мире производителей нефти возглавить борьбу с глобальным потеплением.