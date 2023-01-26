Он не имеет возможность подключения внешнего графического процессора и увеличения оперативной памяти

Почти все компьютеры Apple Mac перешли на собственные чипы Apple Silicon, что устранило зависимость компании от процессоров Intel. Тем не менее у Apple остается одно зависимое устройство – Mac Pro. Текущее поколение Mac Pro было выпущено в 2019 году и с тех пор не претерпело никаких значимых обновлений. Однако на подходе новая версия, которая, наконец, совершит переход на Apple Silicon.

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Ранее в этом месяце Марк Гурман из Bloomberg предположил, что новый Mac Pro будет поддерживать модульную графику благодаря порту расширения на материнской плате. Однако вчера Гурман опроверг это утверждение, предположив, что в Mac Pro «может не быть графических процессоров, заменяемых пользователем». Текущий Mac Pro от Apple оснащен процессорами Intel Xeon и видеокартами AMD Radeon Pro серии W6000X RDNA2. Никакого объяснения этому отступлению от его первоначального сообщения не было дано, но это не единственная плохая новость.

Гурман также заявляет, что новый Mac Pro не будет поддерживать внешние графические процессоры. Если этот отчет точен, клиенты должны тщательно подумать о своих будущих графических потребностях во время покупки. В этом случае новый графический процессор Mac Pro предположительно будет доступен в конфигурации с 76 ядрами или вдвое больше, чем доступно с максимальным процессором M2 Max SoC на новых MacBook Pro 2023 года.

Уже известно, что в Mac Pro будет отсутствовать заменяемая пользователем оперативная память, поэтому отсутствие возможности подключения сторонних графических адаптеров будет горькой пилюлей для поклонников Apple. Однако у клиентов Mac Pro по-прежнему будет возможность обновить свое хранилище SSD через два внутренних слота или внешние порты Thunderbolt 4.

Ограниченные возможности модернизации для Mac Pro сделают интересное сравнение с аналогичным Mac Studio, не имеющим такую возможность. Mac Studio в настоящее время доступен с SoC M1 Max и M1 Ultra, и, вероятно, скоро получит обновления до SoC M2 Max и M2 Ultra. Вполне возможно, что Apple зарезервирует высокопроизводительные 76-ядерные версии M2 Ultra для Mac Pro.

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Mac Studio начинается с 1999 долларов с M1 Max SoC (3999 долларов с M1 Ultra), а Mac Pro — с 5999 долларов. Топовый Mac Pro, оснащенный 28-ядерным процессором Xeon W, 1,5 ГБ памяти DDR4, двумя графическими процессорами Radeon Pro W690X, картой Afterburner и твердотельным накопителем на 8 ТБ стоит почти 54 000 долларов США.