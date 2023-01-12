Исследовательская компания IDC недавно опубликовала свои последние квартальные данные отслеживания ПК, в которых представлена информация о поставках на мировом рынке настольных компьютеров, ноутбуков и рабочих станций. Согласно данным, поставки ПК продолжали падать в последнем квартале 2022 года — поставки составили 67,2 млн, что на 28% меньше, чем за тот же квартал прошлого года.
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В отчете IDC было отмечено несколько ярких моментов: отгрузки за весь 2022 год оказались выше, чем в допандемический период. Ожидается восстановление спроса со стороны потребителей, начиная с третьего квартала 2023 года или, возможно, в начале 2024 года.
Интересно, что IDC отмечает, что поставки ПК в четвертом квартале 2022 года были сопоставимы с поставками в 2018 году, когда у Intel с этим были проблемы, а отрасль ощущала влияние нехватки компонентов. Исследователи утверждают, что последние данные показывают окончание «пандемического бума» на рынке ПК, хотя 292,3 млн единиц, проданных в прошлом году, все еще намного превышают допандемический уровень. (Однако это число определенно ниже 350,1 млн ПК, проданных в 2021 году.)
Согласно отчету Canalys в конце прошлого года, поставки ПК в США упали на 12% по сравнению с третьим кварталом 2022 года. Однако в этом отчете рассматриваются поставки ПК только в США, тогда как данные IDC относятся ко всему миру.
Еще одна проблема индустрии ПК за последние несколько месяцев заключается в том, что средние цены реализации (ASP) падают. IDC предполагает, что цены были снижены из-за избыточных запасов в каналах продаж, чтобы стимулировать спрос. В нем не упоминается, что готовые ПК дешевле, чем когда-либо, из-за падения цен на ключевые компоненты, такие как графические процессоры, оперативная память и хранилище.
IDC заявляет, что аналитики сходятся во мнении, что рынок ПК в целом может вернуться к циклу роста в конце 2023 года, хотя это будет скорее начало 2024 года.
Движущие силы, которые могут привести к более активным покупкам ПК в коммерческом сегменте, включают прекращение поддержки Windows 10.
Что касается потребителей, то в этом году мы видим, как энтузиасты и геймеры создают или покупают совершенно новые системы с привлекательными преимуществами, недавно представленными AMD, Intel и Nvidia. Потребители также могут решить, что пора перейти на новую платформу с DDR5 и PCIe 5.0. Также выпускаются новые ноутбуки и мини-ПК, которые обладают большей функциональностью, чем когда-либо.