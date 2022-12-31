Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Исследователи из Института PSI используют нейтроны для улучшения автомобильных тормозов
Анализы проводились на швейцарском источнике нейтронов расщепления SINQ
рекомендации
-12% на 3060 Ti Gigabyte Gaming - надо брать
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
3060 Ti со скидкой 17% в Ситилинке
3060 MSI Gaming дешевле 40 тр
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Человеческие жизни зависят от тормозов автомобиля. Они должны быстро схватывать и возвращаться в исходное положение сразу после отпускания педали тормоза. Если они не возвращаются полностью, могут возникнуть потери энергии. Это незаметно для водителя и не влияет на работу тормоза. Однако это может увеличить углеродный след автомобиля.

реклама

Исследователи из Института Пауля Шеррера PSI и сотрудники ANAXAM и промышленного партнера Audi Sport изучают это явление. Они использовали нейтроны из Швейцарского источника нейтронов расщепления (SINQ) в PSI, чтобы заглянуть внутрь тормозного суппорта, тем самым продемонстрировав способ визуализации и оптимизации движения тормозных поршней. Тормозной суппорт захватывает вращающийся тормозной диск как клещи. Когда водитель нажимает на педаль тормоза, гидравлическое давление тормозной магистрали толкает несколько поршней вперед, которые прижимают две тормозные колодки — по одной с каждой стороны — к тормозному диску, после чего большие силы трения останавливают диск.

ANAXAM в Виллигене — это центр передачи технологий, соучредителем которого является PSI, который поддерживает промышленные компании, желающие использовать исследовательскую инфраструктуру PSI. Промышленным партнером в этом проекте выступила компания Audi Sport. Матиас Кольб, инженер-разработчик Audi Sport в Неккарзульме, Германия, связался со своим бывшим коллегой Матиасом Вагнером, который теперь является старшим инженером в ANAXAM. Вместе с Дэвидом Маннесом из PSI они придумали метод, позволяющий в режиме реального времени заглянуть внутрь тормозного суппорта и найти способы его оптимизации. Это впервые было достигнуто в PSI.

Использование нейтронов для улучшения автомобильных тормозов

Партнеры быстро поняли, что рентгеновские лучи исключаются из-за того, что они не могут проникать сквозь металлы. Нейтроны другие: алюминий тормозного суппорта для них почти прозрачен, но в то же время они очень чувствительны к легким химическим элементам. Это означает, что на изображении хорошо видна тормозная жидкость, содержащая водородные соединения.

PSI предоставила нейтронный пучок и ноу-хау для экспериментов, которые начались в 2021 году и завершились в этом году. Эксперимент проводился на линии луча Neutra откольного источника SINQ. Детектор регистрировал нейтроны, проходящие через устройство, и в конечном итоге создавал двухмерное изображение изнутри тормозного суппорта.

ANAXAM установил тормозной суппорт перед детектором. Установка была дополнена специально разработанной гидравлической системой, обеспечивающей реалистичное тормозное давление до 100 бар. Климатическая камера позволяла тщательно контролировать температуру тормозного суппорта, моделируя различные условия эксплуатации. В отличие от дороги, тормозной диск во время испытаний не вращался.

«Однако это может быть вариантом для будущих тестов, чтобы получить еще более точные результаты», — говорит Матиас Вагнер из ANAXAM. Однако в этом, вероятно, нет необходимости, потому что завершенная серия измерений уже дала множество интересных результатов.

Изображения, зарегистрированные детектором, впечатляюще демонстрируют возможности нейтронной визуализации. Хорошо виден тормозной суппорт с шестью гидравлическими поршнями — по три с каждой стороны. Как и малейшие отклонения в ходе поршней.

Здесь становится очевидным, что зазор нижнего поршня, приводящего в действие внешнюю тормозную колодку, то есть расстояние между тормозной колодкой в состоянии покоя и тормозным диском, составляет 0,4 миллиметра, в то время как остальные пять поршней имеют зазор менее 0,3 миллиметра. Исследователи также смогли точно измерить, как тормозной суппорт, имеющий форму клещей, изгибается наружу, когда на него оказывают давление две тормозные колодки.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
-15% на 3060 MSI - цены мощно идут вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
Теперь 4080 значительно дешевле 3090
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Этот проект является хорошим примером того, как научные ноу-хау PSI и компетенции ANAXAM могут еще больше улучшить продукт, уже зарекомендовавший себя в серийном производстве. Промышленный партнер дополнительно оптимизировал работу тормозных поршней, так что зазор трех поршней на внутренней стороне тормозного суппорта теперь увеличен на 0,1 миллиметра, если смотреть под пучком нейтронов. Это надежно отделяет тормозные колодки от тормозного диска при отпускании тормозов. Дэвид Маннес из PSI говорит: «Наши исследования могут способствовать снижению выбросов CO2 дорожными транспортными средствами».

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#audi #anaxam
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

VW и Audi отзывают свои автомобили из-за брака шатунов двигателя
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Поляки бегут от мобилизации в Великобританию и ЕС - страну уже покинули 70 тыс молодых мужчин
79
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 15-й, финал: Dishonored Definitive Edition
77
Наконец-то решена проблема с "отвалом" видеочипов на видеокартах Nvidia
12
RTX 4090 резко подешевела в одном из российских магазинов
40
Материнская плата MSI на чипсете B760 разогнала неразгоняемый процессор Core i5-12400 до 5 ГГц
7
Атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» принят во флот, а «Император Александр III» спущен на воду
6
На YouTube провели прямую трансляцию с демонстрацией всех планет Солнечной системы
2
Владелец электрического пикапа Ford F-150 Lightning питал от него дом на протяжении 44 часов
16
Популярный эмулятор PlayStation 3 RPCS3 теперь поддерживает запуск абсолютно всех игр
+
NVIDIA скинула цену на GeForce RTX 4070 Ti ещё до официального релиза – в чём причина такой щедрости
8
В 2023 у AMD может появиться существенное преимущество
12
Казахстан отказался помогать России обходить санкции
20
GeForce RTX 4070 Ti приедет в Россию уже 6 января – сколько может стоить несостоявшийся флагман
46
В 2023 ожидается массовое разорение майнеров – аналитики рассказали когда ждать подорожания Биткоина
6
Курс доллара на Aliexpress подскочил выше 81 рубля
23
McDonald’s открыли первый ресторан, где работают только роботы
4
Топовый блог назвал Steam Deck «платформой, которая себя изжила»
3
Ryzen 7 5800Х vs Core i5-12600KF – выбираем оптимальный процессор для перспективной игровой сборки
4
Модификация для The Witcher 3, улучшающая оптимизацию, ломает игру и текстуры
10
Спустя 11 лет Radeon HD 7970 всё ещё справляется с играми, будь то COD MW2 или Witcher 3 «Некст-ген»
47

Популярные статьи

Россия использовала новую тактику ракетных атак, позволяющую наносить максимальный урон
126
Собираем ПК до 60 тысяч рублей на Intel - экономим с умом
47
Воспоминания и байки о двух Xbox 360, или как Microsoft прожарила AMD
15
Что подарить геймеру на Новый 2023 год: топ-7 идей для подарков и бонус
31
Что стало дальше с 16-летним киберспортсменом, выигравшим $3 миллиона на чемпионате мира по Fortnite
10
Встроенный SSRTGI против нативного RT в Ведьмак 3
13
Украинские власти придумали новую тактику защиты критических объектов от Калибров и Гераней
131
Добротная сборка до 50 тысяч рублей, для игры с DLSS и трассировкой
5
AMD Radeon HD8570 в 2023 году - решаю проблему установки драйверов + тест
9
Как в 2022 году изменился рынок смартфонов и какие глобальные тренды нас ожидают
7

Сейчас обсуждают

Luck-AD
01:44
Вот-вот. У Intel с давних времен этот трэш и мало что изменилось. Получается так что порой абсолютно похеру i5 у тебя в ноутбуке или i7 / i9. Все равно старшенький начинает в серьезных задач долбится ...
В тестах мобильные Intel Raptor Lake конкурируют с чипами для настольных ПК
Вова Огонь
01:37
новость - хня, подтёрся.
Китайский истребитель J-11 грубо перехватил самолёт-шпион ВВС США, напугав американских пилотов
ddr22
01:34
спасибо
Мои впечатления от игры Fallout 3. Часть 3
VRoman
01:28
Если один разъём сгорит, то есть второй
Galax выпустила первый в отрасли блок питания мощностью 1300 Вт с двойным 16-контактным разъемом
Megagad
01:19
Кто-то даже на 5-ку оценил? Или сам себя? Вы. помнится, вопили, что "ширина корпуса лимитирована строго"! По факту, на вашу "полочку" влазит обычный АТХ корпус! Спрашивается - какого лешего вы всё эт...
Мутант года - наушники "HyperSVEN" и компактный ПК в самодельном корпусе
Slumber
01:14
ну хз. метро последней уже почти 4 года. Сталкер выглядит хуже.
Свежий геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: инвентарь, аномалии, игра в прятки с кровососом и посиделки у костра
Кружит голову Василек
01:10
Политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends (Италия) Тиберио Грациани считает, что точкой невозврата в отношениях между Россией и Западом стала Мюнхенская конференция 2007 год...
В Польше началось массовое бегство 70 тысяч мужчин из-за начатой мобилизации
Спасти рядового Шешу
00:55
так я и говорю, что надо проводить на рабсии, ведь на ней не только нацизм, но и фашизм ещё Раши́зм (руси́зм, росси́йский фаши́зм, англ. rashism, ruscism) — термин, применяемый рядом исследователей,...
В Польше началось массовое бегство 70 тысяч мужчин из-за начатой мобилизации
R-*-------
00:54
Вас спрашивали об этом? Меня тоже нет.
Почти 60 % россиян сожалеют о распаде СССР
Спасти рядового Шешу
00:54
теперь они в интернете сидят, и всячески пропагандируют геноцид украинцев
В Польше началось массовое бегство 70 тысяч мужчин из-за начатой мобилизации
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем