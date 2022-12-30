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Moore Threads из Китая привлекает 250 миллионов долларов на разработку новых видеокарт
Инвесторы верят в Moore Threads
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Moore Threads, китайский разработчик графических процессоров, привлек около 215,4 млн долларов в рамках серии B для финансирования своих непрерывных исследований и разработок многофункциональных графических процессоров, сообщает DigiTimes. Сбор средств свидетельствует об уверенности инвесторов в росте развития графических процессоров в Китае в целом, вызванном потребностью страны в ускорителях AI/ML, а также в графических процессорах для игр. 

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С момента своего создания в конце 2020 года Moore Threads представила два графических процессора, совместимых с вычислительной платформой MUSA компании — Sudi и Chunxiao — и несколько моделей AIB, построенных на основе этой базовой конструкции. Оба многофункциональных графических процессора предназначены для различных рынков, включая игры, облачные вычисления, искусственный интеллект/машинное обучение, высокопроизводительные вычисления FP32 и инфраструктуру виртуальных рабочих столов (VDI). Использование такого количества рыночных возможностей позволяет Moore Threads привлекать инвесторов с разным опытом.  

В раунде финансирования серии B Moore Threads получила 215,4 млн долларов от инвестиционного фонда China Mobile и Hexe Health Insurance. China Mobile может использовать возможности графического процессора Moore Threads AI/ML, игр и облачных вычислений, в то время как Hexe Health Insurance, вероятно, заинтересована в первую очередь в ускорении своих рабочих нагрузок искусственного интеллекта. 

Между тем, компания получила начальное финансирование и раунды финансирования серии A от ByteDance (владелец Tik Tok), Tencent, Shenzhen Capital Group (SCGC), Sequoia China и GGV Capital. Раунд финансирования серии A принес компании около 313 миллионов долларов.  

Последний Chunxiao от Moore Threads  — это довольно сложный графический процессор, оснащенный 22 миллиардами транзисторов и 4096 потоковыми процессорами, 128 тензорными ядрами, 256 текстурными блоками и имеет тактовую частототу 1,80 ГГц. У устройства заявлена поддержка FP32, FP16 и INT8 для выполнения разных рабочих нагрузок. Также оно имеет поддержку кодеков AV1, H.264 и H.265 для видео вплоть до 8K, а также имеет возможность декодировки до 32 потоков с разрешением 1080p30. 

Пока что видеокарта MTT S80 16 ГБ на базе Chunxiao еще должна продемонстрировать весь свой потенциал в видеоиграх, популярных в Европе и США, поскольку в настоящее время она не может превзойти даже GeForce RTX 3060 от Nvidia, несмотря на ее более высокую сложность и вычислительную мощность (14,4 FP32 TFLOPS против 12.7 FP32 TFLOPS) из-за сырых драйверов. 

Тем не менее MTT S80 и его родной брат MTT S3000, созданный для центров обработки данных, могут использоваться для запуска игр, популярных в Китае, а также для удаленного рендеринга игр Android, VDI, различных искусственных интеллектов, машинного обучения, легких высокопроизводительных вычислений (HPC). Для этого требуется только точность FP32 и рабочие нагрузки потокового видео. По сути, графический процессор Chunxiao от Moore Threads отвечает всем базовым целям китайского производителя видеокарт — удовлетворяет потребности Китая в области ИИ и машинного обучения, играх, облачных вычислениях и потоковой передаче видео. 

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Moore Threads доказала, что может создавать довольно сложные и мощные графические процессоры, но теперь главная задача компании — обеспечить, чтобы эти графические процессоры могли справляться со всеми рабочими нагрузками, для которых они предназначены, что означает разработку драйверов и остального программного стека. Лидер рынка Nvidia потратила годы на доработку своих драйверов, чтобы они соответствовали тем рынкам, на которые хочет выйти Moore Threads. Сможет ли Moore Threads сделать то же самое за более короткий промежуток времени, покажет только время. Но по крайней мере инвесторы, похоже, уверены, что со временем компания сможет хотя бы частично заменить Nvidia в Китае.

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#видеокарты #видеокарта #moore threads
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