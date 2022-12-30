Белый блок питания отлично подходит для Galax RTX 4090 HOF с двумя 16-контактными разъемами

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Производитель графических карт, компонентов и периферийных устройств для ПК Galax вышел на рынок блоков питания, выпустив первую модель с двумя 16-контактными разъемами, появившуюся на рынке. Компания уверенно ввела новый блок питания мощностью 1300 Вт в свое флагманское семейство премиум-класса, выпустив новый блок питания Galax Hall of Fame GH1300. В дополнение к максимальной мощности 1300 Вт, этот полностью белый блок питания 80-Plus Platinum является первым на рынке, оснащенным двумя 16-контактными разъемами питания. Он также поддерживает ATX 3.0 и PCIe 5.0.

Galax RTX 4090 HOF вызвала ажиотаж, когда видеокарту впервые заметили в начале ноября, а ее мощность и потенциал оказались в центре внимания. Потребовалось десять мировых рекордов по разгону и бенчмаркингу, как задокументировано в блоге HWBot. Но в некотором смысле ее превосходная производительность неудивительна, и она остается одним из самых мощных вариантов самых мощных доступных графических карт.

Среди ключевых характеристик Galax RTX 4090 HOF — специальная печатная плата и дизайн BIOS, обеспечивающие мощность на уровне колоссальных 1000 Вт. Это на 300-400 Вт больше, чем может предложить любой конкурент. Кроме того, привлекательная белая графическая карта Galax, является первой на данный момент, оснащенной двумя 16-контактными разъемами питания для подачи необходимого питания. Таким образом, Galax предложила решение к требованию двойного 16-контактного разъема питания своей видеокарты, и добавила блок питания GH1300 в линейку HOF.

Полный список модульных подключений, доступных владельцам этого нового блока питания, смотрите на изображении и в таблице ниже.

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Galax хвастается тем, что «не пожалела денег», когда собрала блок питания HOF GH1300 — но какова цена для конечных пользователей? В розничном листинге Китая блок питания указан по цене 1899 юаней (275 долларов США), и эта цифра указана как рекламная цена, при этом конечная стоимость обычно составляет 3199 юаней (465 долларов США). Розничные цены для китайских потребителей должны включать 13% НДС. К сожалению, на момент написания статьи в официальном магазине Galax пока нет признаков появления этого блока питания мощностью 1300 Вт.