Хотя мы уже знаем, что AMD планирует выпустить линейку Ryzen 7000 для ноутбуков, компания пока воздерживается от публичного перечисления своих процессоров на базе Zen 3. Но в новом документе, посвященном уязвимости Spectre Variant 2, официально упоминаются мобильные процессоры Ryzen серии 7030 и Ryzen Pro серии 7030 (через @komachi_ensaka).
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Еще в сентябре AMD сообщила, что, начиная с процессоров Ryzen серии 7000 для ноутбуков и далее, она будет продавать CPU на основе разных микроархитектур в рамках одного семейства, чтобы предлагать более широкий спектр продуктов для различных потребностей в производительности и ценовых диапазонах. В результате линейка процессоров Ryzen 7000 для ноутбуков будет включать модели на базе микроархитектур AMD Zen 2, Zen 3 и Zen 4.
На самом деле, компания уже перечислила процессоры начального уровня Ryzen 3 7320U и Ryzen 5 7520U с ядрами Zen 2 на своем веб-сайте. Компания также предложит процессоры Ryzen серии 7030 Rembrandt на базе Zen 3 с графикой Zen 3 и RDNA 2 для ноутбуков среднего класса. APU Dragon Range и Phoenix высшего класса будут принадлежать к семейству Ryzen 7040 и будут содержать процессорные ядра Zen 4, а также (предположительно) графические блоки на базе RDNA 3.
Между тем, новая схема номеров моделей AMD для мобильных процессоров довольно сложна, из-за чего трудно угадать производительность процессора, основываясь исключительно на таких вещах, как принадлежность к его семейству, формальное позиционирование и микроархитектуру. Как всегда, лучший способ узнать производительность конкретного процессора — проверить его независимую оценку.
Что касается потенциальных уязвимостей класса Spectre Variant 2, известных как CVE-2017-5715 и CVE-2022-23824, они, по-видимому, затрагивают все процессоры AMD до Zen 4 для настольных компьютеров, ноутбуков и серверов, согласно документу AMD. Чтобы устранить эту проблему, требуется обновление ОС или гипервизора.