AMD перечисляет мобильные процессоры Ryzen серии 7030

Хотя мы уже знаем, что AMD планирует выпустить линейку Ryzen 7000 для ноутбуков, компания пока воздерживается от публичного перечисления своих процессоров на базе Zen 3. Но в новом документе, посвященном уязвимости Spectre Variant 2, официально упоминаются мобильные процессоры Ryzen серии 7030 и Ryzen Pro серии 7030 (через @komachi_ensaka).

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Еще в сентябре AMD сообщила, что, начиная с процессоров Ryzen серии 7000 для ноутбуков и далее, она будет продавать CPU на основе разных микроархитектур в рамках одного семейства, чтобы предлагать более широкий спектр продуктов для различных потребностей в производительности и ценовых диапазонах. В результате линейка процессоров Ryzen 7000 для ноутбуков будет включать модели на базе микроархитектур AMD Zen 2, Zen 3 и Zen 4.

На самом деле, компания уже перечислила процессоры начального уровня Ryzen 3 7320U и Ryzen 5 7520U с ядрами Zen 2 на своем веб-сайте. Компания также предложит процессоры Ryzen серии 7030 Rembrandt на базе Zen 3 с графикой Zen 3 и RDNA 2 для ноутбуков среднего класса. APU Dragon Range и Phoenix высшего класса будут принадлежать к семейству Ryzen 7040 и будут содержать процессорные ядра Zen 4, а также (предположительно) графические блоки на базе RDNA 3.

Между тем, новая схема номеров моделей AMD для мобильных процессоров довольно сложна, из-за чего трудно угадать производительность процессора, основываясь исключительно на таких вещах, как принадлежность к его семейству, формальное позиционирование и микроархитектуру. Как всегда, лучший способ узнать производительность конкретного процессора — проверить его независимую оценку.

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Что касается потенциальных уязвимостей класса Spectre Variant 2, известных как CVE-2017-5715 и CVE-2022-23824, они, по-видимому, затрагивают все процессоры AMD до Zen 4 для настольных компьютеров, ноутбуков и серверов, согласно документу AMD. Чтобы устранить эту проблему, требуется обновление ОС или гипервизора.