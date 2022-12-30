Nvidia кратко перечислила спецификации GeForce RTX 4070 Ti на своем веб-сайте

GeForce RTX 4070 Ti от Nvidia должна быть запущена в начале января, и хотя те, кто внимательно следит за отраслью, уже знают, что этот продукт, по сути, представляет собой отмененную GeForce RTX 4080 12 ГБ с новым названием. Хотя компания так и не подтвердила это официально. По крайней мере, до сегодняшнего дня. Nvidia кратко перечислила спецификации GeForce RTX 4070 Ti на своем собственном веб-сайте. Хотя это упоминание было быстро удалено, пользователю @momomo_us хватило времени, чтобы сделать снимок экрана.

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Действительно, графическая карта GeForce RTX 4070 Ti настроена на использование графического процессора с 7680 ядрами CUDA, которые могут разгоняться до 2,61 ГГц и иметь 12 ГБ памяти GDDR6X, что является общими характеристиками отмененной GeForce RTX 4080 12 ГБ. Также уже известно, что устройство будет работать на графическом процессоре AD104 в полной конфигурации со 192-битным интерфейсом памяти.

Наряду с основными характеристиками Nvidia раскрыла некоторые относительные показатели производительности того, что сейчас называется GeForce RTX 4070 Ti. По данным Nvidia, новая видеокарта на архитектуре Ada Lovelace на 80–260% быстрее, чем GeForce RTX 3080 12 ГБ на архитектуре Ampere. Между тем, поскольку Nvidia склонна сравнивать производительность GeForce RTX 40 с DLSS 3 и генерацией кадров с серией GeForce RTX 30 с DLSS 2, это сравнение выглядит несколько неточным.

Ожидается, что Nvidia представит GeForce RTX 4070 Ti в начале января на выставке CES, поэтому ожидайте, что партнеры компании продемонстрируют множество своих версий видеокарт с этим графическим процессором.

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Ценообразование на GeForce RTX 4070 Ti от Nvidia еще предстоит выяснить, поскольку GeForce RTX 4080 12 ГБ должна была продаваться по рекомендованной розничной цене 899 долларов, тогда как сейчас ходят слухи, что компания рассчитывает на рекомендованную производителем розничную цену 799 долларов за GeForce RTX 4070 Ti. Принимая во внимание, что производители нестандартных версий видеокарт, как правило, либо повышают производительность своих продуктов, чтобы продавать их по более высокой цене, либо снижают затраты, чтобы устанавливать более низкие цены. Так что только время покажет, сколько будут стоить устройства на базе GeForce RTX 4070 Ti.