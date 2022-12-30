Этот мобильный графический процессор может иметь столько же ядер CUDA, сколько и настольная версия RTX 4080

Интересный новый результат теста, по-видимому, с участием устройства с графическим процессором Nvidia GeForce RTX 4090 для ноутбуков, появился в Twitter. Согласно сопутствующей системной информации, полученной Geekbench, ноутбук RTX 4090 будет иметь 9728 ядер CUDA и 16 ГБ видеопамяти, что соответствует графической карте RTX 4080 для настольных ПК. Что касается производительности, то отмечается, что рассматриваемый ноутбук Notebook X370SNx набрал 210 290 баллов в тестах Geekbench Open CL. Benchleaks отмечает, что этот результат почти на 50% выше, чем у RTX 3070, но он также немного лучше, чем у некоторых настольных видеокарт RTX 3090 в онлайн-базе данных.

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Мы видели несколько признаков предстоящего выпуска новых мощных ноутбуков, использующих наиболее производительные модели мобильных процессоров Intel Raptor Lake и графических процессоров Nvidia RTX 40 (архитектура Ada Lovelace). Похоже, что Notebook X370SNx неизвестного бренда может стать одной из топовых моделей, которая будет представлена на выставке CES 2023 на следующей неделе. Данные Geekbench показывают, что он включает в себя необъявленный процессор Intel Core i9-13900HX с 24C / 32T и максимальной тактовой частотой 5,2 ГГц. Что касается графического процессора, вышеупомянутый графический процессор ноутбука RTX 4090 имеет 76 SM (для 9728 ядер CUDA), работает на максимальной частоте 2,04 ГГц и использует 16 ГБ видеопамяти. Этот ноутбук с Windows 11 также имел солидные 32 ГБ оперативной памяти в протестированной конфигурации.

Geekbench не входит в число лучших тестов для реальной игровой производительности. Однако это все, что у нас есть на данный момент, поэтому ниже будет таблица с несколькими сравнительными оценками OpenCL с использованием разных графических процессоров. Таблица взята с портала Tom’s Hardware

Очень приятно видеть, что тестируемый ноутбук показывает лучший результат OpenCL, чем мощный настольный компьютер с RTX 3090. Еще одно важное сравнение, которое вы увидите в таблице выше, заключается в том, что ноутбук RTX 4090 предлагает более чем на 50% лучшую производительность OpenCL, чем предыдущий чемпион мобильного графического процессора, ноутбук RTX 3080 Ti. Это большой шаг для мобильной графики, но ожидается, что TDP нового ноутбука RTX 4090 не будет намного выше, чем у ноутбука RTX 3080 Ti (между 150 и 175 Вт).

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Помните, что такие ноутбуки, как Notebook X370SNx, должны появиться на следующей неделе после того, как Intel и Nvidia объявят о соответствующих мобильных компонентах.