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AMD, Intel и Nvidia сокращают заказы у TSMC
Крупные клиенты пересматривают заказы в TSMC из-за замедления экономики
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Будучи литейным заводом № 1 в мире, TSMC была почти невосприимчива к ослаблению рынка высоких технологий во втором и третьем кварталах, но похоже, что белая полоса закончилась даже для крупнейшего в мире контрактного производителя чипов. Ведущие клиенты TSMC начали пересматривать свои заказы компании, что повлияло на результаты литейного производства начиная с четвертого квартала 2022 года, сообщает DigiTimes. 

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Согласно отчету, практически все клиенты TSMC испытают спад и будут вынуждены сократить заказы, поэтому использование TSMC значительно снизится в первом квартале 2023 года. Например, коэффициент использования линий TSMC с поддержкой N7 (технологии класса 7 нм, 6 нм) снизится примерно до 50% в начале 2023 года. Кроме того, даже линии TSMC с поддержкой N5/N4 будут недоиспользованы, хотя это не должно вызывать удивления, поскольку они используются для производства передовых продуктов, таких как SoC Apple для смартфонов, и спрос на продвинутые телефоны обычно низок в первой половине года. Более тревожным является то, что даже фабрики с поддержкой N28, которые были полностью загружены с начала дефицита чипов в начале 2021 года, испытывают нехватку заказов. 

Из-за замедления экономики в Китае, а также карантина в связи с COVID, экономического спада во многих европейских странах и снижения спроса на многие продукты в США крупные производители компьютерного оборудования, ПК и смартфонов сократили закупки новых чипов у таких компаний, как AMD, Intel, MediaTek и Nvidia. В результате у разработчиков чипов без фабрик, как сообщается, не было другого выбора, кроме как урезать заказы TSMC. 

Сокращение заказов в четвертом квартале 2022 года приведет к увеличению запасов TSMC, хотя неясно, как значительное сокращение заказов повлияет на выручку компании в этом квартале. Между тем, по оценкам DigiTimes, продажи TSMC в первом квартале 2023 года снизятся на 15% по сравнению с предыдущим кварталом. Напротив, выручка TSMC за 1 квартал 2022 года превысила выручку за 4 квартал 2021 года на 12,1%. 

Сокращение заказов контрактному производителю не является тривиальной задачей, поскольку разработчики чипов без фабрики обязаны закупать фиксированное количество чипов в определенные кварталы. Тем не менее TSMC, как сообщается, готова принять компенсацию (поскольку она будет удерживать платы с чипами от AMD, Intel, Nvidia и т. д. до того, как они будут готовы их купить) и даже пересмотреть условия долгосрочных контрактов на поставку (т. е. увеличить количество плат, которые компания обязуется купить в будущем) взамен. Однако такие меры не облегчат жизнь TSMC в четвертом квартале 2022 года или втором квартале 2023 года. 

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Наблюдатели рынка в целом сохраняют оптимизм в отношении того, что спрос на передовые чипы вернется к норме в 2023 году. В результате ожидается, что TSMC по-прежнему будет демонстрировать рост выручки за год, но рост продаж может быть не таким впечатляющим, как в период 2021–2022 годов.

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