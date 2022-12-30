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Капитализация платформ разработки с технологией Low code вырастут на 25% в 2023 году
Инструменты, автоматизирующие разработку, становятся ключевыми, особенно в условиях продолжающейся нехватки ИТ-специалистов
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Согласно недавнему исследованию, в условиях продолжающегося дефицита ИТ-навыков такие технологии, как платформы с минимальным кодом и no-code, которые могут автоматизировать процессы и расширять возможности сотрудников для выполнения задач, демонстрируют значительный рост.

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В каждый из последних четырех лет продажи платформ приложений с малым кодом и no-code (LCAP) росли более чем на 1 миллиард долларов в год, с 3,47 миллиарда долларов в 2019 году до прогнозируемых 8 миллиардов долларов в этом году.

Прогнозируется, что в течение следующих двух лет рынок LCAP станет самым быстрорастущим сегментом рынка технологий «гиперавтоматизации», как его называет исследовательская фирма Gartner. По данным Gartner, ожидается, что LCAP вырастет на 25% до примерно 10 миллиардов долларов в 2023 году и до 12,3 миллиардов долларов в 2024 году.

«Организации все чаще обращаются к технологиям разработки с low-code, чтобы удовлетворить растущие потребности в более быстрой доставке приложений и настраиваемых рабочих процессах автоматизации», — сказала Варша Мехта, старший специалист по маркетинговым исследованиям в Gartner.

Ожидается, что наряду с LCAP технологии гиперавтоматизации, такие как автоматизация бизнес-процессов, автоматизация роботизированных процессов и платформы гражданской автоматизации и развития (CAPD), достигнут почти 32 миллиардов долларов в 2024 году. Это по сравнению с 18,5 миллиардами долларов в 2021 году.

«Высокая стоимость технических талантов и растущая гибридная или неограниченная рабочая сила будут способствовать внедрению технологий с low-code», — сказал Джейсон Вонг, выдающийся вице-президент, аналитик Gartner.

Под «безграничной рабочей силой» Вонг имел в виду удаленных сотрудников, которые больше не связаны географическим положением компании.

Согласно отчету Morgan Stanley, в настоящее время в мире насчитывается 26 миллионов разработчиков, а к 2024 году ожидается потребность в 38 миллионах разработчиков.

Технология low-code предназначена для заполнения этого пробела в ИТ-специалистах, поскольку позволяет практически любому стать разработчиком. Gartner прогнозирует, что к 2025 году 70% новых приложений, разрабатываемых предприятиями, будут использовать технологии low-code или no-code — по сравнению с менее чем 25% в 2020 году.

ИТ-подразделениям по-прежнему не хватает ИТ-специалистов, поскольку проблема с массовыми увольнениями продолжается, а текущие проекты оцифровки усиливают нагрузку на существующие ресурсы.

На самом деле, согласно исследованию Salesforce, 72% ИТ-руководителей говорят, что невыполненные работы по проектам теперь мешают им работать над стратегическими проектами.

И бизнес-технологи, и «гражданские технологи» (сотрудники без формального обучения ИТ, но с некоторой технической хваткой) используют приложения с low-code и no-code для удовлетворения потребностей бизнеса в «повышенной производительности, эффективности и гибкости — часто в составе объединенных команд». — сказал Вонг.

Согласно недавнему опросу Gartner, 74% закупок технологий финансируются, по крайней мере частично, бизнес-подразделениями (BU), не связанными с ИТ. Только 26% инвестиций в технологии полностью финансируются ИТ-организацией.

В исследованиях IDC говорится, что глобальная нехватка штатных разработчиков увеличится с 1,4 млн в 2021 г. до 4 млн к 2025 г. Это означает, что рабочая сила штатных разработчиков в 2021 г. 84,9% мощности в 2025 году.

По словам Джона Братинчевича, старшего аналитика Forrester Research, в то время как гражданские разработчики обращаются к платформам с low-code и no-code, около трети профессиональных разработчиков также используют инструменты для упрощения разработки и ускорения времени сборки.

Январский опрос 380 предприятий, проведенный IDC, показал, что 48,6% респондентов покупают платформы с low-code или no-code для продвижения инноваций внутри компании. Второй по значимости причиной покупки программных инструментов (39,3%) были «потребности, связанные с пандемией».

Платформы с low-code требуют очень небольшого кода, вместо этого они используют модульный набор инструментов (сродни использованию Lego) для создания бизнес-приложений. Для сравнения, платформы no-code требуют ввода текста только для формул или простых выражений.

Некоторые из самых популярных платформ с low-code включают Zoho Creator, Microsoft PowerApps, Visual LANSA, Retool, m-Power, Appian, Mendix, OutSystems и Google App Maker. Некоторые платформы low-code также предварительно интегрированы для работы с другими поставщиками и их платформами, такими как Salesforce, QuickBooks или Oracle.

Хотя платформы с low-code упрощают создание бизнес-приложений, они сопряжены с некоторыми рисками безопасности, поскольку пользователи не всегда знакомы с передовыми методами обеспечения безопасности приложений и могут не знать и не понимать потенциальных уязвимостей. Программное обеспечение с low-code также может быть сложнее масштабировать и интегрировать с существующими платформами CRM и ERP.

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По данным Gartner, инвестиции в технологии low-code, которые поддерживают инновации и компонуемую интеграцию, также будут расти по мере того, как организации переходят на «компонуемое предприятие». (Компонуемое предприятие — это гибкое предприятие, спроектированное с расчетом на адаптивность и устойчивость в реальном времени перед лицом неопределенности).

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#программирование #no code
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