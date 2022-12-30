Мировой рекорд Raptor Lake на частоте 9 ГГц был достигнут с использованием данной системы охлаждения

Согласно отчету hardwareLuxx, мировой рекорд Raptor Lake на частоте 9 ГГц был достигнут с использованием нового устройства LN2 под названием Volcano, и с 5 января вы сможете купить его в EmorLabs за 250 долларов.

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Volcano был разработан оверклокером ShaggySVK и поддерживает сочетание охлаждения жидким азотом (LN2) и жидким гелием. Само устройство представляет собой матово-черный контейнер размером 83,1 мм в сочетании с полностью медным сердечником на дне. Оно поддерживает почти все сокеты ЦП от Intel и AMD, включая AM2 вплоть до AM5 и LGA 775 вплоть до сокетов LGA 20xx, используемых в чипах Intel HEDT. Пока неизвестны размеры «горшка», но он достаточно высокий, примерно, как 100-мм или 120-мм башенный кулер.

Для максимального эффективного охлаждения медный сердечник имеет множество отверстий и углублений для заполнения охлаждающей жидкостью. Эти отверстия проходят через весь медный сердечник, за исключением нижней части, поверхность которой плоская для обеспечения максимального контакта с процессором. Опять же, «горшок» может одновременно использовать как жидкий азот, так и жидкий гелий.

Жидкий гелий является более агрессивным охлаждающим раствором по сравнению с жидким азотом, поскольку его экстремальные тепловые свойства обеспечивают более низкую температуру. При правильном использовании в приложении для разгона он может понизить температуру процессора даже больше, чем способен только жидкий азот.

Так был побит мировой рекорд Raptor Lake. Команда оверклокеров Asus использовала комбинацию жидкого азота и жидкого гелия, чтобы разогнать 13900K до 9 ГГц. Кроме того, один из оверклокеров, который помог побить рекорд, сказал, что Raptor Lake был одним из самых стабильных чипов, которые он видел при работе с жидким гелием.

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Как только Volcano будет доступен для покупки, он будет поставляться в комплекте с различными аксессуарами, включая монтажные кронштейны, винты, пружины, шайбы и многое другое.