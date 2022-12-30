Сравнительно вялый отклик на GeForce RTX 4080 16GB мог повлиять на решение NVIDIA о цене GeForce RTX 4070 Ti

На данный момент практически все предполагают, что NVIDIA скоро представит видеокарту GeForce RTX 4070 Ti, которая, как ожидается, будет представлена на выставке GeForce Beyond на CES 2023 на следующей неделе. Вопрос не столько в том, объявит ли NVIDIA о предстоящем SKU или даже когда, сколько в том, по какой цене. Теперь, кажется, на этот вопрос был дан ответ.

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Ранее на этой неделе я писал о том, что GeForce RTX 4070 Ti появится в розничной продаже в Китае по такой же цене, как и не выпущенная GeForce RTX 4080 12GB. Это усилило слухи о том, что она дебютирует в США по цене 899 долларов, как и GeForce RTX 4080 12 ГБ, прежде чем она была отменена и в конечном итоге (предположительно) переименована в GeForce RTX 4070 Ti.

Однако это никогда не было конечным выводом по нескольким причинам. Во-первых, видеокарта официально еще не существует, и, соответственно, ее MSRP тоже. А во-вторых, некоторые раскритиковали цену GeForce RTX 4080 16GB, которая начинается с 1199 долларов.

Глядя на различные розничные магазины, не похоже, что GeForce RTX 4080 16GB исчезает с полок магазинов —Founders Edition в данный момент находится в наличии в Best Buy по этой цене. Чего нельзя сказать о GeForce RTX 4090, цена которой начинается с 1599 долларов. Однако трудно найти такой ценник, который был бы менее чем 2000 долларов.

Сравнительно вялый отклик на GeForce RTX 4080 16GB мог повлиять на решение NVIDIA о цене GeForce RTX 4070 Ti. Причем не только мог, но, очевидно, и сделал это, согласно многочисленным утечкам информации. Сотрудники WCCFTech сообщают, что они были проинформированы несколькими источниками, утверждающими, что «они получили последнее обновление от Big Green с тем, что, по-видимому, является снижением цены перед запуском» до 799 долларов за GeForce RTX 4070 Ti вместо 899 долларов, как было первоначально запланировано.

Аналогично, владелец канала Moore's Law Is Dead на YouTube, говорит то же самое, с оговоркой, что NVIDIA может изменить свое мнение в последний час. Кроме того, он говорит, что следует ожидать, что партнеры NVIDIA будут устанавливать цену значительно выше MSRP, если она составит 799 долларов или будет близка к этой отметке.

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Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг известен тем, что в последнюю может все переиграть, поэтому стоит надеяться на точный размер MSRP 799 долларов. В то же время цена GeForce RTX 4070 Ti в 799 долларов сделает ее более привлекательной покупкой по сравнению с флагманским Radeon RX 7900 RTX от AMD, стоимость которого начинается с 999 долларов. С другой стороны, NVIDIA могла бы положиться на GeForce RTX 40 серии, которая в целом обеспечивает лучшую производительность трассировки лучей в реальном времени, чем серия Radeon RX 7000, поэтому, опять же, пока не стоит загадывать.