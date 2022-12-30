В связи с «тревожными» показателями продаж iPhone 14 Plus Apple рассматривает возможность доработки своего семейства смартфонов iPhone 15

По слухам, в связи с «тревожными» показателями продаж iPhone 14 Plus Apple рассматривает возможность доработки своего семейства смартфонов iPhone 15. iPhone 14 Plus является новейшим дополнением к семейству iPhone и заменяет 5,4-дюймовый iPhone Mini.

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Говорят, что обе непрофессиональные версии страдают от низких продаж, причем больше всего пострадала версия Plus. Единственное, что отличает стандартный iPhone 14 от iPhone 14 Plus, — это больший экран и аккумулятор, а также дополнительные 100 долларов США к ценнику. Похоже, что новые покупатели iPhone выбирают более дорогие версии Pro и Pro Max, что заставляет Apple перераспределять ресурсы, чтобы удовлетворить спрос. Якобы это также побудило компанию пересмотреть, как обеспечить более высокие продажи iPhone 15.

Apple отошла от своей типичной стратегии включения нового чипа во всю линейку семейства iPhone 14. Младшие модели iPhone 14 и iPhone 14 Plus сохранили прошлогодний чип, а две версии Pro получили более новый и быстрый. Модели Pro также получили новый дизайн передней панели и 48-мегапиксельную фронтальную камеру. iPhone 14 и iPhone 14 Plus

Похоже, потребители заметили различия или их отсутствие и решили, что переход на непрофессиональную модель просто не имеет смысла. Однако улучшений iPhone 14 Pro и Pro Max, таких, как добавление Dynamic Island, было достаточно, чтобы убедить пользователей Apple выложить деньги для обновления до Pro-версии.

Инсайдер Yeux1122, который, по словам MacRumors, имеет неоднозначный послужной список, сообщает, что Apple рассматривает возможность внесения нескольких изменений в линейку iPhone в следующем году. Во-первых, компания рассматривает возможность снижения различий между Pro и стандартными моделями с точки зрения функций. Некоторые из дополнений, которые могут появиться в непрофессиональных версиях, — это вырез Dynamic Island, более высокая частота обновления и 49-мегапиксельная фронтальная камера iPhone 14 Pro. Dynamic Island

Другим важным моментом, который якобы принимается во внимание, является цена. В более ранних сообщениях говорилось, что новый iPhone 15 Pro Max (предположительно, вместо этого он будет называться Ultra) будет иметь более высокую стартовую цену. Цены на остальную часть линейки iPhone 15 также могут вырасти, при этом непрофессиональные модели получат возможное снижение цены.

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Похоже, что Apple надеется, что создание более четкой границы между версиями в цене, не ограничивая при этом непрофессиональные модели стольких функций, поможет продажам в следующем году не быть такими однобокими. Конечно, на данный момент это разумное предположение, но между настоящим моментом и тем временем, когда Apple официально представит семейство смартфонов iPhone 15 в следующем году, появится еще много утечек и слухов.