HandBrake, популярный бесплатный транскодер видео с открытым исходным кодом, обновлен до версии 1.6.0. Это крупное обновление примечательно тем, что впервые в общем выпуске упрощается кодирование видео AV1. Более того, те, у кого есть процессоры с поддержкой Intel Quick Sync Video (QSV), и те, у кого есть графические процессоры Intel Arc, смогут кодировать видео AV1 с аппаратным ускорением.
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HandBrake 1.6.0 может кодировать видео AV1 на любой из поддерживаемых систем. В текущем выпуске его кодировщик SVT-AV1 предлагает самую широкую поддержку, кодируя на вашем процессоре с помощью программного обеспечения. Однако те, у кого Intel QSV поддерживает ЦП или дискретную графику Arc, могут использовать кодировщик QSV-AV1 для аппаратно-ускоренной обработки. QSV не поддерживается, если у вашего ЦП модель с суффиксом «F» (т. е. у него нет встроенного графического процессора) или он старше поколения Skylake. Если вам посчастливилось иметь в своей системе несколько ускорителей QSV, поддержка Intel Deep Link Hyper Encode должна еще больше ускорить обработку. Хотя AMD и Nvidia имеют кодировщики AV1 для своих последних графических процессоров, в настоящее время они не интегрированы с HandBrake.
Видео AV1 должно стать доминирующим кодеком для потоковых сервисов, предлагая такие преимущества, как: открытая и бесплатная архитектура, улучшенное сжатие, обеспечивающее эффективную потоковую передачу видео 8K, и поддержка новейших стандартов HDR. Ожидается, что разработанный Альянсом открытых медиа стандарт AV1 отодвинет H.264/AVC и HEVC. Он выглядит безошибочным победителем благодаря поддержке технологических гигантов, таких как Amazon, Apple, ARM, Facebook, Google, Intel, Microsoft, Netflix, Nvidia и Samsung.
Наряду с новой поддержкой транскодирования AV1 разработчики HandBrake собрали несколько профилей 10-битного кодировщика и несколько предустановок для решения типичных задач кодирования AV1. Для тех, кто все еще интересуется кодированием H.264 и H.265, также есть новые профили. Между тем, множество встроенных фильтров приложения обновлены до версии 1.6.0, причем многие обновления реализованы для поддержки глубины цвета> 8 бит. В последних примечаниях к выпуску на GitHub подробно описаны все вышеперечисленные изменения, а также обновленные библиотеки и настройки, такие как исправления ошибок на различных платформах.
Если вы заинтересованы в получении последней версии HandBrake для кодирования AV1, более ранние версии утилиты транскодирования в настоящее время не видят доступное обновление. Вместо того, чтобы ждать, вы можете перейти на официальную страницу загрузки и установить или обновить существующую версию. HandBrake доступен для Windows 10 или более поздней версии, MacOS и Linux.