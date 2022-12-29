Устройство будет использовать дисплей 4K Mini LED с частотой 144 Гц

MSI готовит обновление для своего мощного ноутбука Titan GT77. Ноутбук, являющийся обновлением модели на Intel Core i9-12900HX, будет оснащен новым 17,3-дюймовым экраном. Устройство будет использовать дисплей 4K Mini LED с частотой 144 Гц, впервые в мире заявленный MSI. Модернизированное устройство для замены настольных компьютеров дебютирует на выставке CES 2023, но MSI еще не рассказала о других ключевых обновлениях, которые, как ожидается, также будут присутствовать. Скорее всего, он перейдет на комбинацию более мощного центрального и графических процессоров.

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В новом ноутбуке используется дисплей 4K Mini LED с частотой 144 Гц, который, как сообщает MSI, производится тайваньской компанией AUO. В пресс-релизе говорится, что технология AUO AmLED Mini LED обещает сверхяркую подсветку, возможность работы с HDR и широкую цветовую гамму. Подводя некоторые цифры к этим утверждениям, мы видим, что панель дисплея может достигать максимальной яркости 1000 нит. Он сертифицирован VESA DisplayHDR 1000 с 1008 зонами затемнения, что обеспечивает высокую контрастность, и поддерживается 100% цветовая гамма DCI-P3. Панель имеет время отклика 3 мс, с овердрайвом. Кроме того, MSI заявляет, что каждый дисплей Titan GT77 проходит строгий контроль качества и калибровку для точной цветопередачи перед поставкой ноутбука.

Нынешняя версия MSI Titan GT77 в целом получила очень хорошие оценки, с небольшими придирками, возникшими из-за веб-камеры 720p, посредственного качества дисплея и цены. К счастью, из этого официального выпуска MSI теперь известно, что обновленный GT77 обеспечит улучшение качества дисплея. Также было бы приятно узнать, что обновится веб-камера для тех, кто использует такие ноутбуки для видеоконференций и так далее. Но пока насчет этого пункта ничего неизвестно.

Что касается центральных и графических процессоров, то ожидается, что Intel представит целый ряд новых процессоров Raptor Lake для настольных компьютеров и ноутбуков на CES 2023. Также были признаки того, что Nvidia представит свою серию RTX 40 с архитектурой Ada Lovelace для ноутбуков на январском мероприятии. Поэтому касательно обновленной версии Titan GT77 можно ожидать совокупность этих обновлений с возможностью выбора разных конфигураций.

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Прошлая модель MSI Titan GT77 в настоящее время доступна на Amazon за 3999 долларов, но для тех, кто хочет приобрести самый мощный и ультрасовременный портативный компьютер в начале 2023 года, вероятно, стоит дождаться выпуска модели с обновленным дисплеем 4K Mini LED с частотой 144 Гц.