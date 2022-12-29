Unicoin - криптовалюта нового поколения, обеспеченная активами

Биткойн упал более чем на 75 % по сравнению с максимумом 2021 г., но за каждым таким криптокризисом следовали крупные подъемы, некоторые из которых превышали 2000 %. Если какое-либо катастрофическое событие не нарушит эту модель, ожидается, что новый подъем начнется в 2023 году. Unicoin, криптовалюта нового поколения, обеспеченная активами, открыла для инвесторов уникальную возможность: бесплатный 10-летний опцион на покупку Unicoin по 20 центов. Если бы у инвесторов было аналогичное предложение для Биткойов, они могли бы купить его сейчас по 13,50 долларов с гарантированной рентабельностью инвестиций 120 000%.

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Предложение простое: инвесторы могут внести до 2,5 миллионов долларов в Unicoin, и в течение 10 лет они будут иметь право, но не обязательство, конвертировать депозит в unicoin по 20 центов/unicoin.

Если Unicoin преуспеет в достижении своей цели и достигнет 40 долларов за единицу к 2027 году, инвесторы могут достичь рентабельности инвестиций в 20 000%. Любые инвестиции сопряжены с риском, и все держатели опционов должны тщательно взвесить ожидаемые выгоды и риски. Дальнейший рост цены Unicoin не может быть гарантирован, но инвесторы могут вывести свои депозиты наличными через год. 50% процентов будут зачислены на денежные депозиты, хранящиеся в течение пяти лет.

«Мы продали Unicoin на сумму 250 миллионов долларов в рамках нашей программы «Купи сейчас, заплати позже», и, чтобы переместить до 5% этого будущего финансирования в настоящее, мы теперь предлагаем инвесторам вариант, который никогда не предлагала ни одна другая криптовалюта », — говорится в сообщении Алексея Конаныхина, генерального директора Unicoin. «Имплозия FTX положила конец эре неактивных и непрозрачных криптовалют, и их место займут поддерживаемые активами, совместимые, проверенные и публикуемые решения, такие как Unicoin. Мы работаем над превращением Unicoin в крупный криптовалютный бренд и полагаемся на превосходные варианты финансирования — одно из наших конкурентных преимуществ».

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Unicoin был разработан для снижения волатильности ранних монет и поддерживается диверсифицированным портфелем активов, включающий в себя акции быстрорастущих компаний, которые могут достичь оценки в 1 миллиард долларов или более. Его уникальное и стабильное предложение получило поддержку светил бизнеса, лидеров отрасли и политиков, таких как соучредитель Apple Стив Возняк. Unicoin — официальная криптовалюта Unicorn Hunters, самой знаковой бизнес-серии последнего времени по версии Forbes. Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы загрузить технический документ Unicoin.