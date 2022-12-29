Все больше утечек происходит в преддверии официальной презентации Samsung, которая ожидается в начале следующего года

В сети появилось больше утечек, касающихся семейства смартфонов Samsung Galaxy S23, от новых цветов до повышения яркости, производительности и батареи. Все это происходит в преддверии официальной презентации Samsung, которая ожидается в начале следующего года.

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В преддверии официального релиза в следующем году ходят слухи о грядущей линейке смартфонов Samsung S23. От нового подразделения, которое могло бы работать над разработкой собственных процессоров в будущем, до предполагаемой фотосессии тыквы на Galaxy S23 и его предшественник — утечек было много. Теперь новые утечки указывают на то, что смартфоны серии Galaxy S23 могут иметь новые фирменные цвета и улучшенную производительность по сравнению с уже впечатляющими предложениями S22.

Согласно новой утечке от отраслевого источника, касающейся рекламных материалов Samsung для предстоящих Galaxy S23 и Galaxy S23 Plus, устройства будут иметь одинаковый фирменный цвет, который, по слухам, будет розовым. Что касается флагмана Galaxy S23 Ultra, утечки указывают на то, что он будет иметь новый фирменный зеленый цвет.

Что касается технических характеристик, информатор Ахмед Квейдер заявил в своем аккаунте в Твиттере, что Galaxy S23, S23 Plus и S23 Ultra будут иметь экраны Super AMOLED с пиковой яркостью до 1750 нит. Хотя это ниже, чем предыдущие 2000 нит яркости, которые, как предполагалось, появятся в семействе смартфонов, все же приятно видеть, что вся линейка получает экран такого же качества.

Что касается производительности батареи, заявлено, что S23 получит батарею емкостью 3900 мАч, но сохранит быструю зарядку мощностью 25 Вт. S23 Plus также получает повышение производительности аккумулятора с емкостью 4700 мАч и поддерживает возможность быстрой зарядки 45 Вт. По слухам, Galaxy S23 Ultra получит аккумулятор емкостью 5000 мАч, и будет поддерживать быструю зарядку мощностью 45 Вт.

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По словам инсайдера, все три телефона Galaxy S23 из коробки будут работать под управлением One UI 5.1 на базе Android 13, что обеспечит улучшенные решения для охлаждения для более стабильной работы.