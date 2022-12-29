В корпусе ПК установлен мини-дисплей с множеством функций

Еще полторы недели до официального начала выставки Consumer Electronics Show, но MSI уже рекламирует обновленный игровой ПК, которому каким-то образом удалось получить значок Honoree CES Innovation Awards 2023 года. Он был предоставлен флагманскому настольному компьютеру MSI Trident X2 за включение умного 4,5-дюймового сенсорного IPS-экрана, встроенного в корпус, с другими опциями, аналогичными ПК MSI MPG Infinite X2.

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Экран HMI 2.0 представляет собой приборную панель, которая впервые появилась у MSI в прошлом году. Так что же она делает на Trident X2? Согласно заявлениям MSI, она предоставляет больше удобства пользователям и повышает эффективность их рабочего процесса. Это интересное объяснение, учитывая, что Trident X2 — это, прежде всего, игровой центр.

Тем не менее его преимущества не теряются для геймеров. Сенсорный экран HMI 2.0 предлагает элементы управления системным мониторингом, которые, по словам MSI, устраняют необходимость использования стороннего программного обеспечения для таких вещей. Он также обеспечивает доступ одним касанием к различным элементам управления, таким как регулировка громкости, а также может быстро запускать игры.

«Благодаря функции быстрого запуска вы можете перенести игры, в которые вы чаще всего играете, на сенсорную панель. Кроме того, функция игрового режима MSI оптимизирует игру, в которую вы играете, повышая производительность, улучшая отображение, активируя улучшение звука с помощью Nahimic или синхронизируя RGB-подсветку с игрой. Всего одно прикосновение, и все готово», — заявляет MSI.

MSI также предлагает «уникальный игровой опыт» при использовании HMI 2.0 в сочетании со своими игровыми мониторами, что позволяет игрокам наблюдать за такими деталями, как количество кадров в игре в секунду и активация игрового режима (который настраивает освещение, звуковые эффекты, и так далее).

«Игровыми мониторами MSI также можно управлять с помощью функций HMI 2.0, таких, как Smart Crosshair, Optix Scope и Night Vision, или регулировать яркость, чтобы избежать неудобств, связанных с использованием 5-позиционного джойстика или всплывающего экранного меню», — сообщает MSI.

Конечно, ничего из этого на самом деле не нужно, и, к счастью, у Trident X2 есть нечто большее, чем просто встроенный сенсорный экран. Это настольная сборка с процессором вплоть до Intel Core i9-13900K на базе чипсета Z790 (самый дешевый вариант имеет процессор Core i7-13700KF).

Что касается графики, MSI предлагает до GeForce RTX 4090, которая на данный момент является самой быстрой видеокартой для игр. Другие характеристики включают до 128 ГБ памяти DDR5-4800 (хотелось бы, чтобы MSI предлагала более быструю оперативную память), три слота M.2 SSD, два отсека для 2,5-дюймовых дисков, два отсека для 3,5-дюймовых дисков, 7,1-канальный HD-звук, подключение Wi-Fi 6E и множество портов USB (включая порт USB 3.2 Gen 2x2 Type-C).

Все это питается от блока питания 80 Plus Gold мощностью 1000 Вт. И чтобы вся система не перегревалась, MSI использует 280-мм жидкостный кулер вместе с трехкамерной конструкцией, которая, по утверждению MSI, на 13 процентов эффективнее, чем традиционные системы.

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MSI не назвала цены или дату выпуска, но можно предположить, что Trident X2 будет доступен в начале 2023 года.