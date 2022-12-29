Запись трансляции доступна на YouTube

Наблюдатели за небом смогут увидеть все планеты Солнечной системы в одну и ту же ночь. Желающие сегодня могли присоединиться к прямой трансляции The Virtual Telescope Project 2.0.

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Декабрь был полон астрономических событий для любителей наблюдать за небом. Те, кто любит любоваться Луной, были насладиться тем, что она полностью освещена в последний раз в этом году. Это событие известно как Полная Холодная Луна. Уже на следующую ночь Марс занял центральное место, поскольку он стоял в оппозиции к Солнцу и был виден всю ночь. В середине месяца ночное небо осветилось огненными шарами, когда многие наблюдали метеоритный поток Геминиды. Он дал наблюдателям за небом возможность увидеть от 60 до 120 падающих звезд в час. Теперь конец декабря оказывается столь же захватывающим, поскольку все планеты в нашей Солнечной системе можно будет увидеть в одну и ту же ночь.

Событие Solar Grand Tours было представлено The Virtual Telescope Project 2.0 сегодня в 11:00 по восточному поясному времени. Вы можете посмотреть запись прямой трансляции по ссылке на YouTube выше.

Возможность увидеть все планеты за одну ночь — это уникальный опыт. Все планеты Солнечной системы будут видны вместе: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн можно было легко увидеть невооруженным глазом, а Уран и Нептун можно увидеть в бинокль.

«Это происходит время от времени, но это всегда захватывающее зрелище», — заявил Джанлука Маси Newsweek относительно предстоящего события. Он добавил, что, хотя возможность увидеть все планеты не является особенной редкостью, это дает замечательную возможность наблюдать за небом.

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Ранее в этом году наблюдатели за небом получили возможность одновременно подсмотреть за пятью планетами. Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн были видны в редком параде планет, которого не было с 1864 года.