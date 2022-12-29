Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Популярный эмулятор PlayStation 3 RPCS3 теперь поддерживает запуск абсолютно всех игр
Однако пока не все они играбельны
рекомендации
-19% на 3070 Gigabyte = самая низкая цена
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
3060 Ti со скидкой 17% в Ситилинке
3060 MSI Gaming дешевле 40 тр
-12% на 3060 Ti Gigabyte Gaming - надо брать
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Любители эмуляции ликуют: популярный эмулятор PlayStation 3 достиг важной вехи. Команде RPCS3 удалось сделать загружаемой всю библиотеку PS3. Давайте проясним, «загружаемый» необязательно означает играбельный, но, тем не менее, это большое достижение. По сути, это означает, что нет игры, для которой этот эмулятор не показывает хотя бы изображения. Это особенно похвально, учитывая уникальное аппаратное обеспечение PlayStation 3. Консоль использует специальный процессор Cell, микроархитектуру, разработанную Sony, Toshiba и IBM.

реклама

Как и любой эмулятор, этот от RPCS3 должен попытаться заставить процессоры ПК текущего поколения понять эту архитектуру Cell. Большинство современных процессоров ПК работают с набором инструкций x86_64, что делает преобразование инструкций довольно сложным. Современные процессоры сейчас более мощные, чтобы компенсировать это, но PlayStation 3 в значительной степени считалась суперкомпьютером по сравнению с большинством процессоров того времени.

Общая статистика из твита показывает, что у эмулятора нет существующих игр, которые бы не загружались. Она также показывает, что 67,98% игр играбельны. Оставшиеся 28,59% игр могут быть загружены, но они не могут работать без ошибок, а в 3,42% зачастую можно попасть в меню, но не более.

PlayStation 3 представила процессор Cell не только как новую технологию. Это была первая игровая приставка, использующая диски Blu-Ray. Xbox 360 был прямым конкурентом PlayStation 3, и Microsoft решила вместо этого использовать диски HD-DVD. Сегодня, если у вас есть дисковая консоль, будь то Microsoft или Sony, вы, скорее всего, будете использовать Blu-Ray, хотя в последнее время наблюдается движение ближе к локальной игре в стиле ПК.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
-15% на 3060 MSI - цены мощно идут вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
Теперь 4080 значительно дешевле 3090
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
4080 MSI Gaming дешевеет не смотря на курс
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

А пока лишь можно ждать, когда этот эмулятор разовьется до такой степени, что все будет помечено как играбельное. Почти 70% — это очень респектабельно. Это число показывает, что над проектом все еще работают. Если вы хотите проверить эмулятор и его полную таблицу совместимости, вы можете сделать это здесь.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#playstation 3 #rpcs3
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Эмулятор RPCS3 теперь может запускать все игры PlayStation 3
Илон Маск нанял известного хакера для работы над Twitter
За ремейк The Last of Us Part I в PS Store просят на 20 долларов больше, чем за ПК-версию
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Почему модернизированные сверхзвуковые ракетоносцы Ту-22М3М так интересуют Запад
11
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 14-й: Mortal Shell
70
Основатель ЧВК "Моцарт" Энди Милберн рассказал об Украине и украинских военных
3
Путин подписал указ о запрете поставок нефти в страны, принявшие «потолок» цен
59
StarShield - новый спутниковый проект Илона Маска и армии США, следующий уровень Starlink
16
В Минкультуры РФ заявили, что российскому кинопрокату требуется около 300 отечественных фильмов в год
5
Ryzen 7 5800X3D спас продажи AMD под Новый год, но новинки Intel теснят по всем направлениям
11
На МКС начались испытания уникального композита с защитой от радиации
+
Илон Маск уточнил сроки окончания рецессии в мировой экономике
9
В Южной Корее произошло первое заражение амебой, "поедающей мозг"
6
Хакеры предлагают Илону Маску купить украденную базу Twitter в даркнете и не платить $276 млн штрафа
1
Российская «Транснефть» пошла на уступки Украине и согласна платить за прокачку нефти на 18% больше
30
Фанат смог оптимизировать The Witcher 3 лучше CD Projekt RED: для этого ему потребовалось полмесяца
2
LG Innotek представила модуль камеры с оптическим телеобъективом на выставке CES 2023
+
Новая партия суперсовременных истребителей пятого поколения Су-57 передана ВКС России
6
Горячая Radeon RX 7900 XTX доехала до России – быстрее и дешевле переоценённой GeForce RTX 4080
10
Западные СМИ за год опубликовали более 30 статей на тему "У России уже вот - вот закончатся ракеты"
54
Ryzen 9 7900 за $429 оказался на 19% быстрее Ryzen 9 5900X, но уже не сможет спасти тонущую AMD
22
NVIDIA может сделать главную ставку на RTX 3050
5
AMD заблокировала разгон Radeon RX 7000
27

Популярные статьи

Когда завершится СВО, какие области Украины войдут в состав РФ, а что отдадут Молдавии и Польше
251
Боевые возможности Арматы и стоит ли ей рисковать вообще на СВО
37
10 недорогих процессоров, которые будут справляться с играми еще 5 лет
49
Успеет ли F-35 прибыть на Украину до конца проведения СВО
49
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe MSI Spatium M480 Play объемом 2 ТБ
14
Собираем новогодний компьютер мечты – ультимативная конфигурация за 350+ тысяч рублей
24
Обзор саундбара Hisense HS312
62
Как понять, что вашему компьютеру нужен апгрейд
46
Оверклокерская табуретка своими руками - апгрейд, который мы заслужили
133
Топ-9 устрашающих противников в видеоиграх
6

Сейчас обсуждают

32Влад32
02:08
Ну так! С такими ценами, с такими играми еще не такое будет.
MSI представила мощный игровой ПК Trident X2 с мини-дисплеем в корпусе
Кирилл Волков
01:58
В не самых новых бенчмарккх многопоток у i3 на +- 10% быстрее. Однопоток аналогично. В играх да, может быть прирост от более быстрой памяти, но тоже в среднем +-10%. Стоит ли апгрейд того? Не факт... ...
Как понять, что вашему компьютеру нужен апгрейд
dimkahon
01:57
Какой то торрент, впн, второй акк... все куплено или скачано в подарок в стиме давным-давно.
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 1-й: Bloons TD 6
cupgrn
01:56
В том то и дело что нет новых , поэтому и нет резона брать дорогую карту . Надо брать мидллы . 3060 на 12 Гб нормальная карта за свои деньги . Мидллы у ады будут порезаны в щи
Продажи видеокарт для настольных ПК достигли 20-летнего минимума
CPretender
01:52
Чистый пи3деж... Уверен что марсиане на фронте есть, и воюют они на стороне Украины, но охотник - очередной труп...
Российский сверхзвуковой БПЛА «Охотник» замечен в зоне СВО – под ударом ПВО и РСЗО стран НАТО
izbolota
01:46
а новые какие? в киперпук хоть играть интерсно, подскажи похожие игры чтоб я пропал, как фол4 на 1к часов, строил там мавзолей себе
Продажи видеокарт для настольных ПК достигли 20-летнего минимума
cupgrn
01:45
Кибер пук уже давно протух , это онанизм покупать новую карту и бегать в старые тайтлы
Продажи видеокарт для настольных ПК достигли 20-летнего минимума
izbolota
01:42
ой да пофиг на всяких аналитиков, я купил 4080 еще месяц назад, после 2060 6гб в 2к просто космас. киперпук играюсь на ультрах 80фпс(наконец то через 2 года я в него играюсь). и дросили не пишат, или ...
Продажи видеокарт для настольных ПК достигли 20-летнего минимума
Дмитрий
01:42
3080 - 60к 6900- 60к 13700к + мать + опера + корпус блок = 130к понятно если взять 4090 тогда видеокарта даже дороже всего остального будет
Почему сборку компьютера стоит начинать с процессора, и что купить под ёлочку экономному геймеру
REY_B_
01:41
Не новость. - Падает всё.
Главное стабильность: Акции Tesla продолжают падать в цене
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем