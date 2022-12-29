Однако пока не все они играбельны

Любители эмуляции ликуют: популярный эмулятор PlayStation 3 достиг важной вехи. Команде RPCS3 удалось сделать загружаемой всю библиотеку PS3. Давайте проясним, «загружаемый» необязательно означает играбельный, но, тем не менее, это большое достижение. По сути, это означает, что нет игры, для которой этот эмулятор не показывает хотя бы изображения. Это особенно похвально, учитывая уникальное аппаратное обеспечение PlayStation 3. Консоль использует специальный процессор Cell, микроархитектуру, разработанную Sony, Toshiba и IBM.

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Как и любой эмулятор, этот от RPCS3 должен попытаться заставить процессоры ПК текущего поколения понять эту архитектуру Cell. Большинство современных процессоров ПК работают с набором инструкций x86_64, что делает преобразование инструкций довольно сложным. Современные процессоры сейчас более мощные, чтобы компенсировать это, но PlayStation 3 в значительной степени считалась суперкомпьютером по сравнению с большинством процессоров того времени.

Общая статистика из твита показывает, что у эмулятора нет существующих игр, которые бы не загружались. Она также показывает, что 67,98% игр играбельны. Оставшиеся 28,59% игр могут быть загружены, но они не могут работать без ошибок, а в 3,42% зачастую можно попасть в меню, но не более.

PlayStation 3 представила процессор Cell не только как новую технологию. Это была первая игровая приставка, использующая диски Blu-Ray. Xbox 360 был прямым конкурентом PlayStation 3, и Microsoft решила вместо этого использовать диски HD-DVD. Сегодня, если у вас есть дисковая консоль, будь то Microsoft или Sony, вы, скорее всего, будете использовать Blu-Ray, хотя в последнее время наблюдается движение ближе к локальной игре в стиле ПК.

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А пока лишь можно ждать, когда этот эмулятор разовьется до такой степени, что все будет помечено как играбельное. Почти 70% — это очень респектабельно. Это число показывает, что над проектом все еще работают. Если вы хотите проверить эмулятор и его полную таблицу совместимости, вы можете сделать это здесь.