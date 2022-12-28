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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
RECON Labs покажет передовое трехмерное неявное нейронное представление на CES 2023
RECON Labs, стартап по созданию генеративного 3D-контента на основе искусственного интеллекта, примет участие в выставке CES 2023
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RECON Labs, стартап по созданию генеративного 3D-контента на основе искусственного интеллекта, примет участие в выставке CES 2023, где представит свои передовые технологии и приложения для создания 3D-контента (включая решение для коммерции с дополненной реальностью). CES 2023 – всемирная выставка индустрии высоких технологий, которая будет проходить с 5 по 8 января 2023 года в Лас-Вегасе.

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На стенде RECON Labs будут представлены:

  • Технология 3D реконструкции, MetaRECON
  • Коммерческое решение с дополненной реальностью, PlicAR
  • Технология синтеза

MetaRECON — это технология, которая может автоматически создавать 3D-модели из фотографий или видео. Этот алгоритм 3D-реконструкции на основе искусственного интеллекта эволюционировал с предпочтением полевой адаптации и теперь создает более реалистичные высококачественные 3D-модели.

Недавно запущенное компанией решение для 3D-коммерции, PlicAR, основанное на MetaRECON, упрощает работу для онлайн-продавцов, предоставляя 360-градусный обзор продукта и возможности дополненной реальности. После съемки фото или видео на смартфон пользователям остается только загрузить файлы на PlicAR. Многие клиенты PlicAR, такие, как глобальная платформа электронной коммерции, производители мебели и производители бытовой техники, уже восхищены высококачественными 3D-моделями и простотой использования.

С помощью технологии NeRF (Neural Radiance Field) можно реконструировать не только объекты, но и различные пространства. Технология View Synthesis, разработанная RECON Lab, позволяет просматривать изображение в любом удобном месте путем пространственного рендеринга из собранных видеоисточников. Эта облачная платформа SaaS предлагает множество преимуществ, включая гибкость, масштабируемость и экономию средств.

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Сонхун Бан, генеральный директор RECON Labs, сказал: «Наша цель — сделать так, чтобы любой мог легко создавать желаемые объекты и пространства в 3D или реконструировать их с новой точки зрения, чтобы их можно было использовать в среде AR / VR». «Мы очень рады продемонстрировать нашу новую технологию и с нетерпением ждем возможности сотрудничать с компаниями или учреждениями в различных областях».

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#ces 2023 #recon
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