Radeon RX 7900 XTX может сильно нагреваться, достигая температуры 110 градусов по Цельсию

Nvidia недавно потерпела фиаско с плавящимся 16-контактным разъемом, теперь же дела накаляются у AMD. Отчеты и отзывы пользователей показали, что Radeon RX 7900 XTX может сильно нагреваться, а горячие точки достигают 110 градусов по Цельсию. В результате PowerColor, один из известных партнеров AMD, обратился с просьбой предоставить пользовательские отчеты на Reddit, которые производитель сможет отправить в AMD для дальнейшего расследования.

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Пока что явление нагрева до 110C, по-видимому, затрагивает только MBA (Made By AMD), то есть эталонные видеокарты серии Radeon RX 7900, независимо от того, приобрели ли вы их непосредственно у AMD или еще где-либо. Сообщений о нестандартных моделях, затронутых этой проблемой, не поступало, что предполагает потенциальный недостаток конструкции референсного кулера. Однако не будем забегать вперед: вопрос заключается в том, соответствует ли температура 110 градусов Цельсия спецификации для видеокарт серии Radeon RX 7900?

Есть прецедент, когда видеокарты Radeon достигают 110°C, что соответствует спецификациям AMD. Если вы не помните, рабочая температура для видеокарт серии Radeon RX 5700, таких, как Radeon RX 5700 XT, составляла 100°C.

«Вместо того, чтобы устанавливать консервативную, «наихудшую» температуру троттлинга для всего кристалла, графические процессоры серии Radeon RX 5700 будут продолжать агрессивно повышать тактовую частоту до тех пор, пока любой из множества доступных датчиков не достигнет температуры троттлинга 110 градусов Цельсия. Ожидается работа при температуре до 110°C во время типичного игрового использования и в пределах технических характеристик», — говорилось в сообщении в блоге AMD три года назад.

AMD уже заявила, что ее команда по графическим процессорам исследует проблему. Будет важно оценить, не являются ли высокие температуры причиной троттлинга, заставляющего графическую карту падать ниже номинальной тактовой частоты. В противном случае это нормальное поведение. Помните, что AMD гарантирует только базовую тактовую частоту своих видеокарт.

Между тем, владельцы, как сообщается, возвращают свои видеокарты Radeon RX 7900 XTX. Однако отзывы были неоднозначными. В ветке Reddit некоторые заявили, что AMD приняла их RMA, в то время как другие заявили, что производитель отклонил RMA и возмещение средств.

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В некоторых пользовательских отчетах говорится, что повторная вставка решает проблему с Radeon RX 7900 XTX, но это не 100% исправление. Есть теория, что площадь контакта кулера неровная. Это объясняет, почему материал теплового интерфейса (TIM) выглядит толще посередине, чем по краям кристалла. Один реддитор предположил, что графитовая термопрокладка может решить проблему. Это интересная мысль, поскольку AMD решила использовать термопрокладки в предыдущих поколениях видеокарт Radeon. Поэтому неизвестно, почему производитель чипов выбрал TIM на RDNA 3. В любом случае не рекомендуется снимать кулер, так как это может привести к аннулированию гарантии. Единственный вариант сейчас — дождаться указаний AMD.