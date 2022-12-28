SKYWORTH Clarus обладает невероятными возможностями цветопередачи и яркости, разработанных для противостояния внешней среде

Приготовьтесь удивиться первому телевизору, преодолевающему границы внутреннего и внешнего пространства. Чтобы узнать больше о SKYWORTH Clarus Outdoor Google TV, посетите официальный сайт, где с 1 января 2023 будет информация о продукте, включая ссылки для предварительного заказа.

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Уличный телевизор SKYWORTH Clarus обладает невероятными возможностями цветопередачи и яркости, не говоря уже о его надежных защитных функциях, разработанных для того, чтобы противостоять внешней среде, чтобы «ваш кинотеатр под открытым небом» мог подарить вам самые зрелищные развлечения.

Цвета и яркость

Благодаря мини-светодиодной подсветке 1400+, конструкция полного массива может обеспечить высококонтрастное изображение с выдающимися глубокими уровнями черного, а с пиковой яркостью 3000 нит его изображение визуально четкое под прямыми солнечными лучами, превосходя модели на рынке со средней яркостью 2000 нит. В сочетании со встроенным интеллектуальным датчиком внешней освещенности, который автоматически регулирует яркость и цветовую температуру для получения идеального изображения в зависимости от условий освещения, он действительно «сияет под солнцем». Все эти лучшие на рынке характеристики означают, что SKYWORTH Clarus Outdoor TV может отображать высококонтрастные изображения с впечатляющими реалистичными цветовыми бликами, чтобы вы могли наслаждаться захватывающими дух впечатлениями, особенно при просмотре фильмов с кодировкой Dolby Vision и HDR 10, спорта или игр.

Звуковые эффекты

Разработанный с аудиосистемой с 8 динамиками с усилением 100 Вт, SKYWORTH Clarus Outdoor TV использует новейшую передовую технологию обработки звука, так что спектр воспроизводимого звука четко слышен для прослушивания на открытом воздухе. Технология объемного звучания Dolby Atmos со встроенными динамиками Atmos создает захватывающее впечатление от прослушивания. Вы даже можете подключить свой мобильный телефон или Bluetooth-устройства с помощью новейшей двунаправленной технологии Bluetooth, превратив телевизор в полноценную звуковую систему.

Другие примечательные особенности

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Телевизор Clarus Outdoor TV имеет множество встроенных функций защиты и долговечности, которые позволяют ему выдерживать требования длительного пребывания на открытом воздухе, например, его цельнометаллический корпус. Телевизор обладает высокой устойчивостью к экстремальным температурам, водонепроницаемостью, пыленепроницаемостью, защитой от насекомых и ударопрочностью, что соответствует самым высоким отраслевым рейтингам. В дополнение к визуальному восприятию, телевизор отличается широким углом обзора, высокой цветопередачей и высокоскоростной обработкой движущихся изображений, а также многими другими функциями, присущими телевизору Clarus Outdoor TV.