Корпорация Vuzix, ведущий поставщик умных очков и устройств дополненной реальности (AR), объявила о заключении дистрибьюторского соглашения с Elmark Automation

Корпорация Vuzix, ведущий поставщик умных очков и устройств дополненной реальности (AR), сегодня объявила о заключении дистрибьюторского соглашения с Elmark Automation («Elmark»), авторитетным польским дистрибьютором широкого спектра промышленных и электронных продуктов. Vuzix получила и отгрузила первоначальный шестизначный заказ на закупку от Elmark, которая будет распространять продукты Vuzix среди своих клиентов по всей Европе.

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В Elmark работают опытные инженеры, которые взаимодействуют с клиентами на каждом этапе, от выбора решений до их настройки и поддержки оптимального использования приобретенных устройств. Elmark теперь будет предлагать смарт-очки Vuzix своей обширной клиентской базе, что позволит им внедрить методы, которые устранят ненужные поездки, повысят производительность сотрудников, работающих на переднем крае, и помогут оптимизировать процессы их компаний. Основная рыночная вертикаль Elmark — это промышленная автоматизация и промышленность, а другие обслуживаемые вертикали включают робототехнику, медицину, армию, полицию, полевые работы, складирование, логистику, транспорт и умные города.

«Внедрение продуктов Vuzix в портфолио Elmark Automation представляет собой последовательное развитие нашей линейки продуктов, связанных с технологией дополненной реальности», — сказал Марек Олдаковски, член правления Elmark Automatics SA и глава подразделения Rugged Experts. «Это решения, которые уже помогают оптимизировать многие процессы, повышая эффективность и точность работы сотрудников и создавая экономию средств. Первые эффекты, такие как отсутствие необходимости в дорогостоящих командировках, значительное повышение эффективности и интуитивно понятное удобство работы, почувствуется сразу. Следующие, в виде быстрой окупаемости инвестиций и того факта, что устройства просто окупаются, видны уже через несколько месяцев».

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«Мы рады партнерству с Elmark, давно зарекомендовавшим себя игроком в своей отрасли», — сказал Пол Трэверс, президент и генеральный директор Vuzix. «Мы с нетерпением ждем возможности поддержать их усилия, чтобы помочь своим клиентам повысить производительность и получить конкурентные преимущества в соответствующих отраслевых вертикалях».