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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Компания Loongson представила 32-ядерный процессор на базе чиплета
Loongson 3D5000 - это два процессора 3C5000, размещенных на единой подложке
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Создание больших монолитных многоядерных процессоров чрезвычайно сложно даже для известных разработчиков микросхем. Для китайских разработчиков процессоров, многие из которых не имеют доступа к передовым производственным узлам, единственный способ создать процессор с большим количеством ядер — это принять дизайн чиплета. Как оказалось, это именно то, что китайский производитель процессоров Loongson делает со своим 32-ядерным процессором 3D5000, сообщает Sina.

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Ранее в этом году Loongson начала поставлять свой процессор 3C5000, который имеет 16 ядер LA464 с микроархитектурой LoongArch компании, до 64 МБ кэш-памяти и четыре 64-разрядных интерфейса памяти DDR4-3200 с поддержкой ECC. Loongson 3D5000 берет два процессора 3C5000 и размещает их на единой подложке для создания 32-ядерного процессора с восемью каналами памяти. 32-ядерный процессор поддерживает до 4 одновременных многопроцессорных конфигураций, поэтому можно построить сервер с числом ядер до 128. 

В отчете говорится, что компания Loongson недавно завершила проверку своего процессора 3D5000. Сообщается, что процессор потребляет 130 Вт на частоте 2,0 ГГц, а также 170 Вт на частоте 2,20 ГГц. Процессор Loongson 3D5000 поставляется с сокетом LGA-4129. 

Хотя создание 32-ядерного процессора на основе проприетарной микроархитектуры является достижением, следует отметить, что продукт является способом проверки возможности создания архитектуры на базе чипсета. Хотя китайская компания SMIC, которая производит процессоры для Loongson, постепенно внедряет более продвинутые узлы, она значительно отстает от лидера рынка TSMC. Поэтому такие компании, как Loongson, не могут предложить продукты, сравнимые с продуктами AMD и Intel.  

Чиплеты представляют собой реальную возможность для Loongson создавать достаточно серьезные процессоры и серверные платформы со значительным числом ядер и проприетарной микроархитектурой, усовершенствованной для серверов и суперкомпьютеров. Между тем, непонятно, последуют ли этому примеру другие разработчики процессоров из Китая.  

Что касается производительности, компания Loongson сообщает, что ее 32-ядерный ЦП 3D5000 набрал 400 баллов в базовом тесте SPEC CPU2006, тогда как результат двухпроцессорной 32-ядерной машины на базе 3D5000 превысил 800 баллов в базовом тесте SPEC CPU2006. Разработчик процессора считает, что 4-процессорная машина наберет 1600 баллов. 

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Loongson готовится к поставке образцов своих 32-ядерных процессоров в первой половине 2023 года, тогда как коммерческие версии будут отправлены позже.

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#smic #loongson
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