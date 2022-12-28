AMD заблокировала манипулирование таблицами Power Play на своих новых графических процессорах

Эксперт по разгону @Buildzoid1 недавно поделился в Твиттере сообщением, в котором обсуждает свое недовольство возможностями разгона AMD в серии RX 7000. Судя по всему, AMD заблокировала манипулирование таблицами мощности на своих новых графических процессорах, не позволяя энтузиастам настраивать кривые мощности и частоты за пределами их официальных спецификаций.

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Таблицы Power Play предоставляют альтернативный метод изменения тактовой частоты графического процессора, мощности и поведения напряжения через реестр Windows вместо модификации BIOS или замены BIOS. Это может быть более безопасным способом запуска графических процессоров за пределами их официальных ограничений, поскольку он предотвращает любой риск, который может возникнуть при перепрошивке BIOS.

Если вам интересно, почему функции разгона AMD, установленные в программном обеспечении Adrenalin, недостаточно хороши, настройка таблиц Power Play или манипулирование BIOS имеет несколько преимуществ. Во-первых, пользователи могут обойти ограничения аппаратного обеспечения графического процессора, связанные с прошивкой, и использовать аппаратное обеспечение настолько сильно, насколько это возможно. Другой способ — оптимизировать кривую напряжение/частоту для повышения эффективности. В любом случае это позволяет оверклокерам и энтузиастам очень детально настраивать поведение своего графического процессора, что недоступно с помощью обычного программного обеспечения для разгона.

К сожалению, точно неизвестно, почему AMD отключила манипулирование питанием на своих графических процессорах Radeon RX 7000, особенно когда такая возможность есть у видеокарт предыдущего поколения. Но есть предположение о том, что происходит, от инженера AMD, который находится на Reddit. Согласно сообщению Reddit, в котором обсуждаются проблемы энергопотребления RX 7000, пользователь Falk_csgo спросил об ограничениях драйверов, связанных с разгоном графического процессора. Инженер AMD AMD_PoolShark28 ответил, сказав: «Архитектурно RDNA3 имеет некоторые изменения в том, как манипулировать PPTables ...»

По крайней мере, теперь известно, что способ редактирования и доступа пользователей к таблицам мощностей RX 7000 изменился по сравнению с серией RX 6000. Если немного порассуждать, это, вероятно, причина, по которой был заблокирован разгон для серии RX 7000.

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Можно лишь надеяться, что это означает, что блокировка таблицы Power Play носит временный характер, и AMD в какой-то момент восстановит доступ. Но пока точно неизвестно.