Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
AMD заблокировала разгон Radeon RX 7000
AMD заблокировала манипулирование таблицами Power Play на своих новых графических процессорах
рекомендации
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр

Эксперт по разгону @Buildzoid1 недавно поделился в Твиттере сообщением, в котором обсуждает свое недовольство возможностями разгона AMD в серии RX 7000. Судя по всему, AMD заблокировала манипулирование таблицами мощности на своих новых графических процессорах, не позволяя энтузиастам настраивать кривые мощности и частоты за пределами их официальных спецификаций.

реклама

Таблицы Power Play предоставляют альтернативный метод изменения тактовой частоты графического процессора, мощности и поведения напряжения через реестр Windows вместо модификации BIOS или замены BIOS. Это может быть более безопасным способом запуска графических процессоров за пределами их официальных ограничений, поскольку он предотвращает любой риск, который может возникнуть при перепрошивке BIOS.

Если вам интересно, почему функции разгона AMD, установленные в программном обеспечении Adrenalin, недостаточно хороши, настройка таблиц Power Play или манипулирование BIOS имеет несколько преимуществ. Во-первых, пользователи могут обойти ограничения аппаратного обеспечения графического процессора, связанные с прошивкой, и использовать аппаратное обеспечение настолько сильно, насколько это возможно. Другой способ — оптимизировать кривую напряжение/частоту для повышения эффективности. В любом случае это позволяет оверклокерам и энтузиастам очень детально настраивать поведение своего графического процессора, что недоступно с помощью обычного программного обеспечения для разгона.

К сожалению, точно неизвестно, почему AMD отключила манипулирование питанием на своих графических процессорах Radeon RX 7000, особенно когда такая возможность есть у видеокарт предыдущего поколения. Но есть предположение о том, что происходит, от инженера AMD, который находится на Reddit. Согласно сообщению Reddit, в котором обсуждаются проблемы энергопотребления RX 7000, пользователь Falk_csgo спросил об ограничениях драйверов, связанных с разгоном графического процессора. Инженер AMD AMD_PoolShark28 ответил, сказав: «Архитектурно RDNA3 имеет некоторые изменения в том, как манипулировать PPTables ...»

По крайней мере, теперь известно, что способ редактирования и доступа пользователей к таблицам мощностей RX 7000 изменился по сравнению с серией RX 6000. Если немного порассуждать, это, вероятно, причина, по которой был заблокирован разгон для серии RX 7000.

рекомендации
Теперь 4080 значительно дешевле 3090
3070 за 50 тр в Ситилинке
4080 Gigabyte по старой цене в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
24 ядерный 13900K - смотри цену
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Можно лишь надеяться, что это означает, что блокировка таблицы Power Play носит временный характер, и AMD в какой-то момент восстановит доступ. Но пока точно неизвестно. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #rx 7000
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

AMD назвала нормой температуру 110C в новых видеокартах Radeon RX 7900 XTX и отказывает в их замене
AMD: 110°С для RX 7900 XTX – нормальные температуры
AMD Ryzen 9 7900 до 35% быстрее 5900X в играх, продажи 65-ваттных моделей запланированы на 10 января
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 13-й: Severed Steel
79
Дмитрию Рогозину успешно провели операцию по извлечению осколка от снаряда из позвоночника
13
Десятки китайских истребителей J-16 и Су-30 пересекли срединную линию Тайваньского пролива - СМИ
9
Установки ЗРК Patriot доберутся до Украины в лучшем случае через 7 месяцев
84
В 2023 году в России стартует стройка века – скоростная трасса соединит Ростов-на-Дону и Симферополь
18
Геймеры возмущены, что раздачу Death Stranding Director’s Cut в EGS заменили на простую Death Stranding
17
Что происходит с ценами на видеокарты NVIDIA в магазинах РФ перед Новым годом
72
Почему модернизированные сверхзвуковые ракетоносцы Ту-22М3М так интересуют Запад
1
NVIDIA GeForce RTX 4080 разочаровала почти 70 % геймеров – опрос 3DCenter
32
Майнеры массово отключают видеокарты из-за падения прибыльности Ethereum Classic
2
В сети появился симулятор столкновения Земли с астероидом
1
Palit разыграет среди всех желающих белую видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4080 GamingPro
7
Новый механизм доступности в Firefox многократно ускорит работу со вспомогательными технологиями
1
Ventoy 1.0.86 по умолчанию отключает требования к оборудованию и сетевой учётной записи Windows 11
3
Death Stranding Director's Cut раздавали в Epic Games из-за ошибки сотрудника
8
Microsoft осовременит ещё одну функцию Windows спустя 40 лет после её первого появления
1
Поставки смартфонов в Китае в октябре упали на 27,2% в годовом сравнении
+
Lenovo Go Desk Station — это лампа, беспроводное зарядное устройство, USB док-станция и 4K-камера
+
AMD назвала нормой температуру 110C в новых видеокартах Radeon RX 7900 XTX и отказывает в их замене
24
Назван лучший способ приобщиться к вселенной Warhammer 40,000
+

Популярные статьи

На фоне поставки Россией Ирану многоцелевых истребителей Су-35, Израиль прекратил полеты своих F-35A
47
6 причин не торопиться переходить на M.2 NVMe SSD, если вы используете старый SATA SSD
207
Почему российский гиперзвук "Авангард" так нервирует американцев
27
Когда завершится СВО, какие области Украины войдут в состав РФ, а что отдадут Молдавии и Польше
343
Сборка за 70 тысяч - мое имхо и не только часть 2
88
Как я познал киберсекс
18
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe MSI Spatium M480 Play объемом 2 ТБ
12
Microsoft покупает Activision Blizzard - Игорь тонет
5
Собираем новогодний компьютер мечты – ультимативная конфигурация за 350+ тысяч рублей
20
Почему ЗРК Patriot окажется бесполезен против российских «Гераней» и станет добычей для «Кинжалов»
20

Сейчас обсуждают

for2ne
01:46
20 линейка была вонючим говнищем и проходняком, которая лежала никому не нужная на складах, пока крипта не взлетела. Люди реально стали брать что-то только с выходом линейки Super, вот там да, 2070 su...
Тактика ждуна не сработала в 2022 году – видеокарты дорожают, а выгодных предложений всё меньше
Евгений Васютин
01:44
оу.... а разве не точно такие же слова озвучивались в прошлую криптозиму при выходе 20 линейки? Видимо память как у золотой рыбки
Тактика ждуна не сработала в 2022 году – видеокарты дорожают, а выгодных предложений всё меньше
help
01:40
с тобой же дураком работают коллеги... и ничего
Володин предложил увеличить налоги на доходы уехавших россиян
for2ne
01:37
Обычно между хорошими циклами для покупки видюх проходит 5-6 лет. Прошлые циклы были 2008-2010, потом 2013-2014, потом осень 2019го, ну и следующий скорее всего будет в 2024-25. Так что Хуанг с Лизонь...
Тактика ждуна не сработала в 2022 году – видеокарты дорожают, а выгодных предложений всё меньше
help
01:32
четкая методичка не лукавя скажу что ,даже, импонирует четкость подачи подобной дичи...
Тактика ждуна не сработала в 2022 году – видеокарты дорожают, а выгодных предложений всё меньше
Жидомир Златоуст
01:23
И это только те, что в ваш бордель въехали.
Боевые возможности Арматы и стоит ли ей рисковать вообще на СВО
Vorvort
01:21
Автор - конченный пиздобол! Приводит статистику где топ 10 продаж забит процессорами AMD и тут же пиздит что у AMD всё плохо. 😂 Логика дауна!
Ryzen 7 5800X3D спас продажи AMD под Новый год, но новинки Intel теснят по всем направлениям
Владимир Каледин
01:15
Какой к херам ещё " авангард"!?? У вас иранские " шахеды" уже заканчиваются! Какую и чью " интеллектуальную" начинку вы в него собираетесь впихивать? Даже если и создадите пару опытных образцов! ? Мул...
Почему российский гиперзвук "Авангард" так нервирует американцев
REY_B_
01:07
Фигня. На Западе красивая жизнь сейчас рисуется дичайшей закредитованностью населения. Да, всё складывается, и просрочка по кредитам на минимальном историческом уровне. Но лишь за счёт новых кредитов!...
Тактика ждуна не сработала в 2022 году – видеокарты дорожают, а выгодных предложений всё меньше
Денис Ермашкевич
01:06
Стоит ссд м2 Эво 256 гб., под радиатором материнки.Температуры 35 градусов. Брал его сразу ,два года работает отлично. и ничего не случилось. тьфу-тьфу.
6 причин не торопиться переходить на M.2 NVMe SSD, если вы используете старый SATA SSD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем