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LG Innotek представила модуль камеры с оптическим телеобъективом на выставке CES 2023
Благодаря новому модулю съемка возможна при увеличении в 4–9 крат
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Компания LG Innotek представила первый в мире продукт, еще раз подтвердивший глобальную позицию производителя модулей для камер №1 в мире.

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LG Innotek сегодня объявила, что «Модуль камеры с оптическим телеобъективом (далее — камера с оптическим зумом)» будет впервые представлен в мире на крупнейшей в мире выставке электроники «Consumer Electronics Show (CES) 2023». 

«Модуль камеры с оптическим телеобъективом и зумом» от LG Innotek

Модуль камеры с оптическим телеобъективом — это микрокомпонент, разработанный для смартфона путем интеграции функций телескопической камеры, которые в основном применялись в профессиональных камерах, таких как DSLR или беззеркальные камеры. Он установлен на задней стороне смартфона, чтобы можно было снимать изображения и видео без ухудшения качества изображения даже при масштабировании с большого расстояния.

Технология LG Innotek в области модулей телеобъективов с оптическим зумом не имеет себе равных. Недавно LG Innotek также получила награду CES 2023 Innovation Award за модуль камеры с оптическим телеобъективом.

Используя в смартфоне модуль камеры с оптическим телеобъективом от LG Innotek, съемка с оптическим зумом становится возможной с большим увеличением, равным 4–9 крат. Существует два основных типа масштабирования: оптическое и цифровое. В отличие от цифрового зума, который просто увеличивает размер изображения, что приводит к серьезному ухудшению качества, камера с оптическим зумом непосредственно перемещает объектив для увеличения объекта, что позволяет поддерживать высокое качество изображения.

Основным преимуществом этого продукта является то, что съемка камерой с оптическим зумом возможна во всех увеличениях свободно на участках 4~9 крат одним модулем. 

Напротив, существующий модуль с фиксированным зумом позволяет снимать камерой с оптическим зумом только при определенном увеличении, а цифровой зум применяется к другим участкам увеличения. Например, для съемки в высоком разрешении в двух увеличениях 4-кратном и 9-кратном необходимо установить как 4-кратный, так и 9-кратный модули фиксированного зума.

Для производителей смартфонов меньшее количество модулей обеспечит больше места внутри телефона и повысит эффективность работы аккумулятора. Это является причиной того, что промышленность сосредоточила внимание на модуле камеры с оптическим телеобъективом от LG Innotek. 

Качество изображения и долговечность улучшены за счет накопленной оптической технологии, а также удалена тряска камеры.

Модуль камеры с оптическим телеобъективом использует эксклюзивную оптическую технологию LG Innotek, накопленную за почти 20 лет.

Прежде всего, спрос на модуль оптического увеличения со стороны клиентов по всему миру растет, и стратегия LG Innotek заключается в том, чтобы быстро занять рынок, делая упор на дифференцированные технологии. Компания фокусируется на бизнес-возможностях модуля камеры.

Компания LG Innotek разработала привод зума (компонент для перемещения объектива для изменения фокусного расстояния или установки четкого фокуса) для обеспечения четкости и качества изображения на всех участках в диапазоне 4–9-кратного увеличения.

Активатор зума является ключевым компонентом модуля камеры, который оказывает решающее влияние на качество изображения. Чтобы получить видеоматериал высокой четкости, привод зума должен быстро и точно перемещать объектив для установки фокуса. В частности, модуль камеры с оптическим телеобъективом имеет большое расстояние перемещения объектива (длина участка перемещения объектива), поэтому очень важно точно контролировать расстояние перемещения. 

Привод масштабирования, разработанный LG Innotek, обеспечивает не только точность по сравнению с существующим компонентом, но и высокую скорость движения и надежность при меньшем потреблении батареи. Привод зума LG Innotek также дополнен технологией управления перемещением объектива с точностью до микрометра.

Кроме того, OIS (оптический стабилизатор изображения), применяемый с новым методом проектирования, уменьшает явление размытия из-за дрожания и увеличивает четкость. Поскольку зум-камера может более четко отображать тряску, OIS считается ключевой функцией.

Кроме того, толщина модуля была сведена к минимуму, чтобы убрать выпуклость камеры. В общем модуле оптического зума фокусное расстояние больше при большем увеличении, что приводит к увеличению толщины модуля, и для решения этой проблемы LG Innotek обновила дизайн объектива и структуру модуля.

Сотрудничество LG Innotek и Qualcomm Technologies

План LG Innotek состоит в том, чтобы укрепить мировую позицию № 1 на рынке модулей камеры для смартфонов с помощью своего нового модуля.

В частности, LG Innotek и Qualcomm Technologies тесно сотрудничают над оптимизацией программного обеспечения для непрерывного оптического увеличения, которое будет применяться к новой мобильной платформе премиум-класса Snapdragon® 8 Gen 2. Это улучшит настройку изображения для оптики, которая включает в себя автофокус, автоматическую экспозицию, автоматический баланс белого, коррекцию затенения объектива и многое другое. Пользователи смогут быстро сосредоточиться на съемке, а фотографии и видео будут иметь потрясающее качество изображения.

Начиная с показа продуктов на выставке CES 2023, которая состоится в следующем месяце, LG Innotek и Qualcomm Technologies планируют ускорить совместные акции для мировых производителей смартфонов.

Генеральный директор LG Innotek отметил, что камеры смартфонов будут развиваться в направлении повышения производительности оптического зума централизованно на смартфонах премиум-класса, и добавил: «LG Innotek, ведущий мировой производитель модулей камер для смартфонов, будет на один шаг впереди в представлении инновационных продуктов, которые обеспечивают приятные впечатления и хорошие отзывы от клиентов, а инновации будут постоянно предоставляться для клиентов». 

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Согласно исследованию, проведенному агентством по исследованию глобального рынка TSR (Techno Systems Research), спрос на модуль камеры с оптическим зумом, по оценкам, продолжит расти с 19 700 000 шт. в 2021 году до 90 500 000 шт. к 2025 году. 

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#qualcomm #snapdragon 8 gen 2 #qualcomm snapdragon 8 gen 2 #lg innotek
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