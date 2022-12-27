Модель более низкого уровня, похоже, унаследовала цену невыпущенной RTX 4080 12 ГБ

Китайские интернет-магазины уже начали выставлять на продажу видеокарты Nvidia GeForce RTX 4070 Ti, но плохая новость заключается в том, что цены почти идентичны ценам на модели RTX 4080 12 ГБ до отмены. На онлайн-рынках, таких, как Taobao и Baidu, есть несколько списков с ценами видеокарт с нестандартным дизайном, таких как Colorful, Gigabyte, Inno3D и MSI (без эталонных моделей Nvidia) по разным ценам.

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Цены китайских ритейлеров на десять различных моделей варьируются от 7 199 юаней (~ 1 034 доллара США) до 8 399 юаней (~ 1 206 долларов США). До отмены RTX 4080 12 ГБ имел официальную рекомендованную производителем розничную цену в Китае в размере 7 199 юаней. Модель RTX 4080 16 ГБ имеет официальную китайскую рекомендованную розничную цену 9499. Однако с момента выпуска розничная цена RTX 4080 16 ГБ в Китае снизилась, и теперь она доступна примерно по цене 8 499 юаней, что неудобно близко к некоторым ценникам на некоторые из новых моделей RTX 4070 Ti. Таблица взята с портала Tom’s Hardware

В Китае ставка налога с розничной торговли составляет 13%. Если вычесть этот налог из лучшей эквивалентной цены в долларах США, равной 1034 долларам, получится 899 долларов. Если вы вернетесь к информации о RTX 4080 12 ГБ до выпуска, вы сможете увидеть полные характеристики по сравнению с GeForce RTX 4090 и RTX 4080 16 ГБ, а также предлагаемую рекомендованную производителем розничную цену в США в размере 899 долларов.

Когда Nvidia сняла с производства RTX 4080 12 ГБ, многие оптимисты ожидали, что цена устройства будет скорректирована, чтобы отразить более низкий класс / уровень, в котором будет запущена новая модель. Тем не менее ходили слухи, что этого просто не будет, и эти цены китайских розничных продавцов являются еще одним убедительным признаком того, что все, что Nvidia и партнеры изменили, — это номера упаковки / модели, и они будут придерживаться MSRP за 899 долларов США.

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Ожидается, что Nvidia представит GeForce RTX 4070 Ti и RTX 4070, а также графические процессоры RTX 40 для ноутбуков на выставке CES 2023 на следующей неделе.