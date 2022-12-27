Когда новое - не всегда лучшее

В начале 2023 года Intel выпустит процессоры Raptor Lake 13-го поколения, отличные от K, и чипсет B760.

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Как всегда, Intel выпустила чипсет Z790 с тремя фирменными чипами Raptor Lake K-серии, включая Core i9-13900K, Core i7-13700K и Core i5-13600K. Чипсет B760, с другой стороны, не имеет всех наворотов, но все же предоставляет потребителям основные функции. Китайский СМИ Expreview каким-то образом заполучил потенциальные спецификации чипсета B760. Хотя информация выглядит точной, рекомендую относиться к ней с осторожностью.

С самого начала только чипсет Z790 будет официально поддерживать разгон процессора, в отличие от AMD, которая позволяет разгонять процессоры на всей линейке чипсетов. С Alder Lake некоторые поставщики включили разгон BCLK на чипах, отличных от серии K, на определенных материнских платах B660. Эта функция может вернуться на B760 с MAG B760M Mortar Max WiFi.

Сообщается, что чипсет B760 поставляется с каналом DMI PCIe 4.0 x4, который соединяет чипсет с процессором Raptor Lake. Это тот же интерфейс, что и у предыдущего чипсета B660. Это значительное снижение по сравнению с чипсетом Z790 или Z690 последнего поколения, который поддерживает интерфейс x8. Чипсет B760 имеет на четыре линии PCIe 4.0 больше (всего 10), чем чипсет B660 (всего 6), что является хорошим обновлением. Однако Intel якобы пожертвовала некоторыми линиями PCIe 3.0. Согласно диаграмме Expreview, чипсет B760 обеспечивает только четыре линии PCIe 3.0, тогда как чипсет B660 предлагает восемь. Таблица взята с портала Tom’s Hardware

Чипсет B760, по-видимому, имеет те же возможности подключения, что и чипсет B660. Таким образом, мы рассматриваем максимум два порта USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с), четыре порта USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с) и шесть портов USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с). Что касается портов USB 2.0, то их максимальное количество — 12.

Что касается хранилища, чипсет B760 имеет до четырех портов SATA 3.0, что составляет половину чипсета Z790. Тем не менее это не должно быть серьезным недостатком, поскольку многие потребители, скорее всего, будут сочетать материнские платы B760 с твердотельными накопителями, которые в большинстве своем имеют интерфейс PCIe. Пользователи, которые пользуются большими хранилищами данных, вероятно, обратят внимание на чипсеты Z790 или H770, которые предлагают до восьми портов SATA 3.0. Таблица взята с портала Tom’s Hardware

Инсайдер chi11eddog поделился списком материнских плат MSI B760 с их предполагаемой ценой. Похоже, что MSI готовит сбалансированное сочетание материнских плат DDR4 и DDR5, чтобы потребители могли выбрать первую, если они не хотят вкладывать средства в комплекты памяти DDR5 премиум-класса.

Материнские платы MSI B760 могут стоить всего на 10 долларов больше, чем аналоги B660. Таким образом, это означает повышение цены на 5%, что более или менее. Предложения начинаются от 179 долларов и доходят до 229 долларов. Проблема в том, что многие материнские платы Z690 в этом ценовом диапазоне предлагают улучшенные функции и возможности подключения по сравнению с материнскими платами B760. Помните, что Raptor Lake совместим с материнской платой Intel серии 600 после простого обновления прошивки.

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MSI Pro B760-P WiFi DDR4 может появиться на рынке по цене 179 долларов. Для сравнения, MSI Pro Z690-P DDR4 в настоящее время продается по цене 172,99 долларов США. Она дешевле и имеет больше возможностей, даже если вы не планируете разгонять процессор. Как и Pro B760-P WiFi DDR4, есть и другие примеры, когда материнские платы Z690 предлагают лучшую цену. Однако розничные продавцы уже начали постепенно отказываться от материнских плат Intel 600-й серии, поэтому в будущем их может быть трудно найти, что сделает материнские платы 700-й серии единственным доступным вариантом.