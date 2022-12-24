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Nvidia выпустила обновленную версию RTX 3050 на чипе GA107
Изменение чипа снижает TDP на 15 Вт
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Nvidia вносит небольшую энергосберегающую настройку в свой графический процессор начального уровня. Производитель чипов обновил GeForce RTX 3050, который находится на два места ниже RTX 2060 последней версии в иерархии тестов GPU, снизив TDP бюджетной карты на 15 Вт.

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Ранее Nvidia выпустила два варианта GeForce RTX 3050 на основе чипа GA106. Розничная версия GeForce RTX 3050 поставляется с 2560 ядрами CUDA, тогда как GeForce RTX 3050 OEM имеет 2304 ядра CUDA и немного более низкую тактовую частоту. Третий и новый вариант, по-видимому, использует чип GA107 вместо GA106, но имеет более низкий TDP.

Графический процессор GA106 имеет 30 потоковых мультипроцессоров (SM), что составляет 3840 ядер CUDA. У него более чем достаточная мощь для GeForce RTX 3050. С другой стороны, GA107 меньше и вмещает всего 2560. Таким образом, он идеально подходит для GeForce RTX 3050. Переход на чип GA107 позволит Nvidia снизить себестоимость производства GeForce RTX 3050. Кроме того, у производителя может быть много оставшихся процессоров GA107, от которых ему нужно избавиться.

GeForce RTX 3050 GA107 имеет те же характеристики, что и стандартная GeForce RTX 3050. Она по-прежнему имеет 2560 ядер CUDA, 80 ядер Tensor и 20 ядер RT. Обе видеокарты, похоже, имеют одинаковую тактовую частоту, следовательно, производительность должна быть похожей, если не равной. Кроме того, подсистема памяти остается нетронутой. GeForce RTX 3050 GA107 по-прежнему имеет 8 ГБ памяти GDDR6 14 Гбит/с. В сочетании со 128-битным интерфейсом памяти видеокарта может обеспечить максимальную пропускную способность памяти на уровне 224 Гбит/с. В любой версии эта видеокарта находится в нижней части стека Nvidia RTX.

Самая заметная разница между моделями GA107 и GA106 — это TDP. Первый имеет TDP 115 Вт, а второй — 130 Вт. Таким образом, ожидается снижение энергопотребления на 12% благодаря простой замене чипа. Снижение TDP недостаточно существенно, чтобы требовать изменения схемы питания. Один 6-контактный разъем питания выдает до 75 Вт, а с еще 75 Вт от слота PCI видеокарта имеет в своем распоряжении 150 Вт. Однако некоторые производители воспользуются возможностью использовать другой дизайн разъема питания.

MSI уже представила новую видеокарту GeForce RTX 3050 Ventus 2X 8G OCV, в которой используется графический процессор GA107. Она имеет ту же тактовую частоту 1807 МГц, что и GeForce RTX 3050 Ventus 2X 8G OC и на 15 Вт ниже TDP. Однако последний вариант OCV1 использует только 6-контактный разъем питания по сравнению с обычной моделью, которая имеет 8-контактный разъем питания.

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К сожалению, GeForce RTX 3050 Ventus 2X 8G OCV1 пока нет в наличии ни у одного розничного продавца для сравнения цены с оригинальной моделью. Так что еще неизвестно, когда замена графического процессора повлияет на цену GeForce RTX 3050.

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