Случайная вставка ранее введенного текста вызывает беспокойство у пользователей Corsair K100

Компания Corsair признала наличие своеобразной ошибки в своей клавиатуре K100. Случайное повторение истории текстовых строк вызывает беспокойство у пользователей Corsair K100, поскольку они считают, что это может быть свидетельством неисправности кейлоггера, работающего в фоновом режиме. Однако хорошая новость заключается в том, что наблюдаемый случайно введенный текст появляется из-за ошибки прошивки устройства от Corsair. Компания быстро указала, что она получила «небольшое количество» жалоб от «десятков тысяч» владельцев клавиатуры и расследует проблему.

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Кейлоггеры иногда являются важным компонентом вредоносного или шпионского ПО. Как следует из названия, они пытаются считывать и передавать нажатия клавиш пользователя в надежде раскрыть конфиденциальную информацию, такую как номера учетных записей, имена пользователей и пароли. Многие владельцы клавиатуры поначалу были весьма встревожены, когда текст, который они набрали некоторое время назад, начал заполняться в документах и полях ввода на веб-страницах.

Вот некоторые примеры ошибки ввода текста в действии: одному пользователю пришлось полностью отключить K100 и снова включить ее, чтобы она прекратила случайный набор текста. Он не мог остановить устройство, печатающее больше 100 символов самостоятельно. Другой пользователь был встревожен тем, что устройство повторяло отрывок из довольно конфиденциального письма в другие текстовые поля. Из приведенных примеров, когда владельцы даже не устанавливали фирменное ПО Corsair для настройки, может показаться, что ошибка связана с прошивкой устройства.

У клавиатуры K100 от Corsair нет функции регистрации ввода данных в качестве конструктивной особенности, а производитель настаивает на том, что он никаким образом не регистрирует ввод данных пользователем. Однако он предполагает, что наблюдаемое поведение может быть связано с реализацией функции записи макросов в K100. Клавиатура имеет возможность записи и воспроизведения макросов, и кажется, что пользователи случайно записывают текстовые строки в банки памяти макросов, а позже случайно запускают их.

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«Функция макроса может непреднамеренно включать и записывать ввод с клавиатуры и, возможно, с мыши», — объяснил представитель Corsair порталу Ars Technica, теоретизируя, как могла возникнуть данная проблема. «Данные макросы в дальнейшем запускаются и воспроизводят входные данные и ошибочно интерпретируются как кейлоггинг».

K100 — это технологически продвинутая клавиатура от Corsair с собственной SoC, имеющая оптико-механические переключатели, программируемый диск и набор клавиш для записи макроса. Устройство довольно дорогое, но на момент написания статьи цена снижена до 178 долларов с 249 долларов. Проблемы, вызванные ошибками в прошивке устройства и / или программном обеспечении, не очень удивительны. К счастью, Corsair заявляет, что, несмотря на то, что проблема с «кейлоггером» затрагивает немногих пользователей, она быстро найдет решение. На данный момент, если вы столкнулись с данной проблемой, вам рекомендуется отключить K100, а затем удерживать нажатой клавишу Esc в течение пяти секунд, а затем снова подключить ее, чтобы сбросить.