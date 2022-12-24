Подробная информация об OnePlus 11 в основном подтверждается благодаря спецификациям, указанным в китайской нормативной сертификации устройства TENAA

ASUS 3050 все еще за 30 тр

ASUS 3050 все еще за 30 тр

Подробная информация об OnePlus 11 в основном подтверждается во всей красе благодаря спецификациям, указанным в китайской нормативной сертификации устройства TENAA.

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Компания OnePlus, принадлежащая BBK, пытается начать 2023 год с ожидаемого запуска своего OnePlus 11 7 февраля. Несколько утечек в значительной степени раскрыли спецификации устройства, но список сертификатов TENAA помогает подтвердить характеристики телефона.

Заправляет шоу ожидаемый Snapdragon 8 Gen 2 (с тактовой частотой 3,2 ГГц) в сочетании с 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти DDR5X. Есть два варианта хранения UFS 4.0: 256 ГБ или 512 ГБ, которые кажутся довольно скудными, хотя вполне возможно, что у 11 Pro может быть версия на 1 ТБ.

Дисплей представляет собой 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 3216 x 1440 и частотой обновления 120 Гц.

Партнерство OnePlus с Hasselblad, вероятно, продолжится с 11. В этом случае мы получаем 50-мегапиксельную основную камеру, 48-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру, 32-мегапиксельный телеобъектив (с признанным слабым 2-кратным оптическим зумом), а также 16-мегапиксельную селфи-камеру. Предполагается, что OnePlus приберегает большие пушки, такие как 200-мегапиксельная основная камера и больший зум, для 11 Pro, который будет выпущен через несколько месяцев.

Даже с немного большей батареей емкостью 4870 мАч, указанной в TENAA (возможно, с проводной зарядкой SuperVooc мощностью 100-125 Вт), приятно видеть, что размеры нового смартфона практически не изменились (по сравнению с OnePlus 10T). Он уже 10T более чем на 1 мм (74,1 мм), имеет вес 205 г и длину 163,1 мм, что ненамного больше, чем у его старшего брата. Толщина составляет 8,53 мм, что, вероятно, не включает толщину горба камеры.

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Теперь, помимо Snapdragon 8 Gen 2 и улучшенных камер Hasselblad, приятно видеть возвращение Alert Slider. После пропуска одного поколения, боковой тактильный переключатель вернулся, позволяя пользователям быстро переключаться между режимами отключения звука, вибрации и звонка без необходимости копаться в меню.