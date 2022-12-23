В сети была обнаружена заявка ЕЭК (Евразийской экономической комиссии) на семь графических карт GeForce RTX 4070 Ti марки MSI

В сети была обнаружена заявка ЕЭК (Евразийской экономической комиссии) на семь графических карт GeForce RTX 4070 Ti марки MSI. Есть несколько деталей, которые можно извлечь из названий продуктов. Во-первых, подтверждено, что все они поставляются с 12 ГБ видеопамяти (как и ожидалось). Во-вторых, есть три линейки графических процессоров MSI, в которых будут представлены модели RTX 4070 Ti. Наконец, MSI выпустит смесь заводских и разогнанных моделей.

реклама

Исходя из предыдущего опыта работы с листингами ЕЭК, можно сказать, что это не окончательный список, и некоторые из упомянутых продуктов могут не поставляться. И наоборот, MSI может собрать больше SKU, которые здесь не упомянуты.

Согласно информации ЕЭК, в трех семействах видеокарт MSI будут представлены модели RTX 4070 Ti в линейках Suprim, Gaming и Ventus:

GeForce RTX 4070 Ti Suprim12G

GeForce RTX 4070 Ti Suprim SE 12G

GeForce RTX 4070 Ti Suprim X 12G

GeForce RTX 4070 Ti Gaming Trio 12G

GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio 12G

GeForce RTX 4070 Ti Ventus 3X 12G

GeForce RTX 4070 Ti Ventus 3X 12G OC

В верхней части стека вы найдете модели MSI Suprim. В этой линейке обычно представлены топовые версии MSI с улучшенными охлаждением и подачей питания, а также могут быть увеличены пределы мощности для разгона. Среди линейки Suprim есть модель «X», которая предлагает лучший заводской разгон MSI. Также есть стандартная модель, которая будет иметь скромный разгон, и модель SE, которая будет лишь немного разогнана по сравнению с эталонными характеристиками.

Видеокарты MSI Gaming X по-прежнему очень производительны и хорошо охлаждаются, и вы можете видеть выше, что будут версии с заводским разгоном и стандартные версии. Немного сократив бюджет, есть пара моделей Ventus, опять же в OC и штатной комплектации.

Изучив весь список EEC, найденный пользователем Твиттера @harukaze5719, похоже, что все модели MSI GeForce RTX 4070 Ti будут иметь охлаждение с тремя вентиляторами. И это несмотря на предыдущую информацию, указывающую на то, что эти видеокарты имеют приблизительно 285 Вт TDP и короткую печатную плату. Похоже, что MSI не собирается удовлетворять потребности сборщиков компактных ПК с линейкой RTX 4070 Ti. Возможно, другие бренды сделают двухвентиляторные версии для этой модели, или же придется ждать модель RTX 4070 (не Ti с 250 Вт TDP).

рекомендации 3070 за 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 28 тр в Ситилинке 4080 по старой цене в Регарде, за 100+ Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Новый 13700K и KF дешево в Регарде RTX 4080 - 6 видов в Регарде Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц 13600K очень дешево в Регарде

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti — это просто обновленная видеокарта RTX 4080 12 ГБ, которая была снята с производства из-за негативной реакции владельцев ПК на производительность. Тем не менее ходят правдоподобные слухи о том, что, хотя название было изменено на видеокарту уровня XX70, стартовая цена не будет ниже той, что была установлена для невыпущенной RTX 4080 12 ГБ.